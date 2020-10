Ex-OM : Flick se sert de Bouna Sarr pour mettre la pression

Publié le 26 octobre 2020 à 09:10

Parti au Bayern Munich le dernier jour du mercato estival, Bouna Sarr, ancien joueur de l’ OM, fait déjà parler de lui. Après le match Bayern-Francfort, l’entraîneur Hans-Dieter Flick a tenu des propos très élogieux pour son nouveau latéral droit.

Le Bayern Munich étrille l’Eintracht Francfort

Le Bayern Munich a été sans pitié pour l’Eintracht Francfort (5-0), samedi dernier en Bundesliga. Bouna Sarr, qui a rejoint la formation munichoise lors du mercato estival, était titulaire pour cette rencontre. Attendu à l’oeuvre, le Franco-Guinéen a tiré son épingle du jeu, et de fort belle manière. Infranchissable sur le côté droit de la défense bavaroise, l’ancien joueur de l’OM a enrayé toutes les offensives de l’Eintracht Francfort et a largement contribué à l’écrasante victoire des Munichois. La prestation de l’ex-Messin a littéralement séduit l’entraîneur bavarois Hans-Dieter Flick.

Hans-Dieter Flick sous le charme de Bouna Sarr

Présent en conférence de presse d’après-match, Hans-Dieter Flick a d'abord jugé important d’avoir un effectif étoffé avec la présence de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. « C’est très important pour nous d’avoir un effectif très large et c’est ce que nous avons avec Bouna Sarr », a déclaré le vainqueur de la dernière Ligue des champions. Le technicien allemand a ajouté que le natif de Lyon a fait « un bon match ». Pour Hans-Dieter Flick, la prestation de Bouna Sarr devrait obliger les autres joueurs à prendre conscience de la nécessité de se surpasser pour garder les places de titulaires. « C’est également important que toute l’équipe puisse se rendre compte qu’il y a d’autres joueurs capables de faire de bonnes performances et c’est peut-être ce qui peut pousser tout le monde à se donner encore plus », a prévenu le coach avant de conclure : « Si c’est ce qui arrive, alors je suis pleinement satisfait. »

Pour rappel, le Bayern Munich a déboursé un chèque de 10 millions d'euros pour signer le joueur de 28 ans jusqu'en juin 2024.













Par JOËL