FC Barcelone - Real : Révélations troublantes sur l’arbitre

Publié le 26 octobre 2020 à 10:20

Le Clasico FC Barcelone - Real Madrid (1-3), samedi lors de la 6e journée de Liga, fait toujours parler. Tournant du match, le penalty accordé aux Madrilènes reste encore au travers de la gorge des Barcelonais et le journal Sport a même sorti des témoignages accablants contre l’arbitre.

FC Barcelone - Real Madrid : un penalty litigieux

Le premier Clasico de la saison FC Barcelone - Real Madrid a tourné à l’avantage des Madrilènes sur le score de 1-3. La rencontre est arrivée à son terme ce samedi sur la pelouse du Camp Nou. Mais le penalty accordé aux Madrilène ne passe toujours pas en Catalogne ce lundi. Tournant de la rencontre, ce penalty a été accordé peu après l’heure de jeu alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1). Transformé par Sergio Ramos, ce penalty a redonné l’avantage aux Madrilènes. Comme si cette sanction arbitrale leur avait enlevé toute énergie, les Catalans n’ont pas pu revenir au score. Pire, Lionel Messi et ses coéquipiers ont même pris un troisième but, oeuvre du rentrant Modric.

Deux jours après le Clasico, ce penalty continuer d’alimenter la polémique. Sur les images, on voit bien le défenseur du FC Barcelone Clément Lenglet tirer le maillot de Sergio Ramos. Mais ce dernier tombe dans le sens contraire et amplifie l’action. De plus, sur la même action, le capitaine madrilène avait lui-même d’abord commis une faute sur le défenseur central barcelonais en le poussant dans le dos. La VAR a invité l’arbitre à visionner lui-même les images. Après visionnage, Juan Martinez Munuera a décidé de siffler penalty pour le Real Madrid.

L’arbitre Juan Martinez Munuera, supporter du Real Madrid ?

Après ce FC Barcelone - Real Madrid, Ronald Koeman a dénoncé une utilisation de la VAR toujours dirigée contre le FC Barcelone. Sergio Ramos a répondu à l’entraîneur catalan que le penalty était justifié. Ce lundi, le journal Sport alimente la polémique. Le média catalan est allé à la rencontre des voisins de Juan Martinez Munuera à Benidorm, ville du sud-est de l’Espagne d’où il est originaire. Les témoignages sont accablants pour l’arbitre du Clasico Barça-Real. Selon ses voisins, Juan Martinez Munuera est clairement « pro Real Madrid ». Et le journal catalan de barrer à sa Une que cet arbitre est « un madridiste avoué ».













Par JOËL