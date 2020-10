PSG Mercato : Dans quel camp joue le clan Mbappé ?

Publié le 26 octobre 2020 à 09:50

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG est le sujet qui est sur toutes les lèvres au sein du club parisien ces derniers jours. La jeune star française, dont le contrat prend fin en juin 2022, fait languir ses dirigeants en jouant la montre. Rien n'est encore fait, même si Leonardo essaye de tout son possible de faire parapher un nouveau contrat à l'attaquant.

Le PSG joue sur plusieurs tableaux

Rien ne serait plus désastreux pour le PSG de voir Kylian Mbappé quitter librement le club dans un an et demi. Voire de le laisser partir au rabais, s'il ne réussissait à le convaincre de rester. Mais la prolongation de la star parisienne, 21 ans, dont le contrat prend fin en juin 2022, traîne et inquiète les dirigeants des champions de France. Mais il ne suffit pas à Leonardo, dont le dossier est désormais la priorité depuis la fin du mercato, de convaincre son attaquant, il faut également réussir à mettre dans son camp l'entourage du joueur, le clan Mbappé, dont le père de Kylian, Wilfried, très impliqué dans la carrière de son fils. C'est là que les choses se compliquent pour les dirigeants du PSG, qui voient les proches conseillers du n°7 être approchés par les plus grands clubs européens.

Car on le sait, Kylian Mbappé attise bien des convoitises. Le Real Madrid, Liverpool, la Juventus... Plus le mercato 2022 approche, voire janvier 2022, puisque les clubs pourront négocier directement avec le joueur s'il n'a toujours pas signé de prolongation à cette date, plus les clubs intéressés se dévoilent. Des clubs qui collent avec le plan de carrière du joueur qui, en quittant Monaco, désirait connaitre une étape intérmédiaire avant de rejoindre l'élite européenne. N'en déplaise aux Parisiens, ce club intermédiaire serait bien le PSG. Alors, Leonardo discute. L'Equipe affirme dans ses colonnes que "les deux parties entretiennent régulièrement le contact" et qu'une réunion s'est tenue entre le directeur sportif et le "clan Mbappé". Mais les discussions n'avancent pas, l'entourage du joueur souhaitant plus de garanties sur "le projet du club", avant de parler argent. Preuve que la prolongation est loin d'être signée.

Le clan Mbappé regarde ailleurs

Le clan Mbappé serait, toujours selon L'Equipe, très soucieux des conditions dans lesquelles le PSG peut amener à faire passer un nouveau palier au jeune attaquant. Autour de quels joueurs peut-on avoir la garantie de s'appuyer pour remporter la Ligue des champions dans les saisons à venir ? Toutes ces questions embarrassent l'entourage du joueur qui voit d'un mauvais oeil le dernier mercato réalisé par Leonardo, dont des cadres de l'équipe se sont notamment plaints. Au point que le clan Mbappé, le père de Kylian en tête, se tourne maintenant vers d'autres horizons. Et notamment l'Angleterre, où Manchester United fait les yeux doux. Le Guardian explique que "le clan Mbappé considère Manchester United comme l'une des meilleures options pour l'avenir, le club avec le plus grand impact médiatique au monde."

Les Red Devils pourraient miser sur Kylian Mbappé pour poser les bases d'une nouvelle équipe, bâtie autour de lui. Et ça, ça intéresse beaucoup l'entourage du joueur. "Il est vrai que le projet sportif de United n'est plus celui de Liverpool ou Manchster City, mais Mbappé pourrait devenir la référence d'un projet en construction, dans une équipe à la recherche d'un galactique." Le joueur n'est pas insensible aux charmes de United, il marcherait ainsi "sur les traces de son idole Cristiano Ronaldo à Old Trafford." Pour le Guardian, les choses sont même plus avancées qu'on ne le pense. "Il semblerait que le père du joueur aurait déjà donné sa parole aux Anglais pour un futur transfert." Le clan Mbappé n'a plus le PSG comme priorité et les jours de la star dans le club de la capitale semblent comptés.













Par Matthieu