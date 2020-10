OM Mercato : Wenger propose un grand attaquant à Marseille

Publié le 26 octobre 2020 à 10:50

L'Olympique de Marseille est encore et toujours en quête de son grand attaquant. Dario Benedetto est en pleine disette et son tout jeune nouveau coéquipier, Luis Henrique, semble un peu jeune et inexpérimenté pour assumer le rôle de leader de l'attaque de l'OM.

L'OM ne sait plus à quel attaquant se vouer

Voilà maintenant de longs mois que l'attaquant de l'OM, Dario Benedetto, n'a plus trouvé le chemin des filets. Depuis le mois de février, pour être précis. Une longue disette qui inquiète les supporters de l'Olympique de Marseille et son coach, André Villas-Boas. Le technicien lusitanien a volé au secours de son buteur, en fin de semaine dernière, révélant que l'Argentin vivait mal ce moment que redoutent tous les attaquants en mal de confiance. Le coach portugais en a profité pour renvoyer la pression sur un autre buteur, le Canadien du LOSC Jonathan David, environ 32 millions d'euros avec bonus, expliquant qui lui aussi n'avait pas marqué, mais qu'il avait coûté trois fois plus cher que Benedetto. L'OM a néanmoins recruté Luis Henrique à la fin du mercato, jeune attaquant brésilien de 18 ans, mais qui est loin d'être, pour le moment, le leader dont l'attaque olympienne a besoin depuis plusieurs saisons, le fameux grand attaquant.

Wenger propose un Gunner

Alors, si l'OM cherche des pistes, l'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, est prêt à lui en donner. Dans un entretien accordé à Konbini, pour la sortie de sa biographie "Ma vie en rouge et blanc", celui qui travaille désormais à la FIFA a conseillé aux dirigeants de l'OM de se tourner vers le buteur des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang. Pour Wenger, le buteur de 31 ans "serait pas mal" à l'OM. Mais même l'ancien coach d'Arsenal ne veut pas le voir quitter l'Emirates Stadium de si tôt. "Je préfère qu'il reste à Arsenal quand même", a conclu l'ancien Gunner. Quoi qu'il en soit, l'OM devrait sans doute débourser plusieurs dizaines de millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien de l'ASSE. Hors budget, pour le club marseillais.













Par Matthieu