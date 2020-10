LOSC : Christophe Galtier se lâche après le match nul à Nice

Publié le 26 octobre 2020 à 13:10

Le LOSC a fait match nul sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1), dimanche lors de la 8e journée de Ligue 1. Christophe Galtier s’est dit satisfait de ce résultat à quelques jours d’affronter le Celtic Glasgow en Ligue Europa.

LOSC : Christophe Galtier satisfait du match nul à Nice

Brillant depuis le début de la saison, le LOSC est toutefois tombé sur un os à Nice. À l’issue d’un match très disputé, les deux formations se sont séparées sur un score de parité (1-1). Présent en conférence de presse d’après-match pour commenter ce résultat, Christophe Galtier a estimé que « c’est un bon point » et a reconnu que le Lille OSC « est tombé sur une très bonne équipe qui… a posé des problèmes ». L’entraîneur lillois a ajouté qu’il s’agissait d’ « un match très engagé entre deux clubs européens » et que le LOSC « voulait vraiment l’emporter pour continuer » sa série. Mais l’OGC Nice ne s’est pas laissé faire et le match a été très compliqué. D’où la satisfaction de Christophe Galtier, dont l’équipe était menée, de s’en tirer avec le point du match nul. « Il faut parfois se contenter d’un point. On a néanmoins montré du caractère dans un match assez difficile à analyser à chaud. Mais je pense que le résultat est équitable », a expliqué l’ancien coach de l’ASSE.

Le coach lillois déjà tourné vers le Celtic Glasgow

Jeudi prochain, Lille OSC affrontera le Celtic Glasgow pour le compte de la 2e journée des matchs de poules de la Ligue Europa. Un match avant lequel Christophe Galtier a évoqué les changements qu’il a déjà faits dans son effectif lors des deux dernières sorties des Dogues. « Il y avait eu beaucoup de changements dans les coups d’envoi de jeudi (contre le Sparta Prague) ou aujourd’hui », a fait remarquer le technicien français, qui justifie ces changements par la nécessité de « faire une gestion du temps de jeu de chacun ». Résultat ? Le LOSC a été « bien physiquement » face à l’OGC Nice et devrait également présenter son meilleur visage contre le Celtic Glasgow, que Christophe Galtier attend déjà de pied ferme. « Nous allons maintenant nous projeter sur le match de jeudi face au Celtic », a-t-il déclaré.













Par JOËL