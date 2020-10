PSG Mercato : Un international français à 150 millions d'euros

Publié le 26 octobre 2020 à 11:50

Le PSG souhaite renforcer au plus vite son entrejeu, dès les prochains mercato hivernal et estival. L'effectif des champions de France est limité au milieu du terrain, dont on pointe l'appauvrissement depuis plusieurs saisons. Un international français serait sur les tablettes du directeur sportif Leonardo pour venir renforcer un secteur qui en a bien besoin.

Le PSG veut renforcer son milieu

Plus le temps passe, plus les critiques de Thomas Tuchel quant au mercato du PSG prennent du poids. La baisse de niveau semble généralisée dans les rangs des champions de France, comme l'ont pointé Kylian Mbappé, Neymar et Marquinhos lors d'une réunion organisée juste avant la fin du mercato avec Leonardo. Les cadres du PSG sentent que l'effectif est moins bon et qu'il leur sera difficile de rééditer le parcours de la saison passée en Ligue des champions si le Paris SG ne fait pas venir quelques renforts de poids. Qui plus est, le club de la capitale n'est encore une fois pas épargné par les blessures et les suspensions. Thomas Tuchel doit, depuis quelques rencontres maintenant, aligner un milieu de terrain expérimental, où l'on note les absences récurrentes de Marco Verratti, Leandro Paredes, ou encore Gana Gueye.

Un international français dans le viseur

Ainsi, alors que la prolongation de Kylian Mbappé occupe tous les esprits au PSG, Leonardo serait en train d'organiser un joli coup avec la venue d'un international français, actuellement en difficulté dans son club. En effet, Paul Pogba serait sur les tablettes du directeur sportif selon Tuttosport, le milieu de terrain n'ayant jamais caché le plaisir qu'il trouverait à un retour dans son club formateur. Surtout, Paul Pogba n'a toujours pas prolongé à Manchester United et son contrat court jusqu'en juin 2022. Comme... Kylian Mbappé, dont l'entourage pousserait à un départ vers les Red Devils. Un deal pourrait alors s'organiser entre les deux clubs, le PSG n'étant pas très chaud pour payer les 100 à 150 millions d'euros demandés par Manchester United. Les prolongations des deux stars seraient donc toutes les deux liées, avec une arrivée de Pogba au Paris SG dès le mercato estival 2021, et Kylian Mbappé qui ferait le voyage inverse à l'été 2022.













Par Matthieu