PSG : Usé mentalement, Mbappé est conscient de son égoïsme

Publié le 26 octobre 2020 à 14:10

Plus les jours passent, plus un départ de Kylian Mbappé devient d'actualité, alors que le PSG et Leonardo ont fait de la prolongation de leur jeune star leur priorité numéro un. En effet, l'attaquant de l'équipe de France, dont le contrat prend fin en juin 2022, rechigne à signer un nouveau bail. Le club a donc sorti son arme de communication préférée : l'interview dite "exclusive" du joueur sur le site officiel du club.

Kylian Mbappé se livre sur le début de saison du PSG

Cela devenait une habitude, ça l'est encore plus depuis la crise et les restrictions sanitaires : les clubs dégainent maintenant des interviews "exclusives" de leurs joueurs, des opérations de communication bien ficelée, qui tombent toujours à pic. C'est le cas pour Kylian Mbappé, à qui le club veut absolument faire signer une prolongation de contrat. Mais le joueur se tournerait plutôt vers d'autres horizons, notamment le Real Madrid ou encore Manchester United, qui a pris désormais les devants en discutant directement avec l'entourage du buteur, son père en tête. Mais l'entretien publié sur le site officiel du PSG n'est pas dénué d'intérêt, Kylian Mbappé se livrant notamment sur son état d'esprit et sur les critiques dont il est victime depuis maintenant plusieurs mois, que cela soit en club ou en sélection nationale.

Kylian Mbappé explique notamment dans quel état d'esprit il évolue, depuis une fin de saison 2019-2020 chaotique, entre l'arrêt de la Ligue 1 et la reprise de la Ligue des champions sous la forme du tournoi de Lisbonne, que le PSG a perdu en finale contre le Bayern Munich (1-0). "La reprise a été difficile physiquement, mais surtout mentalement, car il n’y a pas eu de préparation, a analysé Kylian Mbappé. Nous sommes revenus d’une finale fin août, puis nous sommes partis en sélection, d’autres joueurs ont eu le Covid. C'était particulier. C'est une année particulière à laquelle il faut s'adapter. Mais mentalement, c’est difficile de se remettre. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n'est pas une nouvelle saison. C’est comme si c'était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60e match de la saison, et pas au 9e match de la nouvelle saison. Une nouvelle saison, c'est quand tu as une coupure pendant laquelle tu as eu le temps de recharger les batteries. Là, on est juste dans les prolongations, c’est un marathon qui continue, donc ce n'est pas évident." Une manière d'expliquer les performances inconstantes de l'attaquant du PSG, notamment le mauvais match réalisé contre Manchester United.

Son égoïsme ? Il doit travailler dessus

Le joueur des Bleus et du PSG a également répondu aux critiques quant à son égoïsme, sa volonté remarquée par les observateurs d'avoir tendance à vouloir faire la différence tout seul, ou avec son coéquipier Neymar. "Je pense que je dois évoluer et j’en prends conscience chaque jour, a avoué Mbappé. Ce n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il y a des matches où je n'ai pas été bon, mais je continue de progresser." Le n°7 du Paris SG réalise petit à petit l'importance du collectif, de jouer pour ses partenaires. "Il faut jouer avec les autres. Tu ne gagnes pas tout seul et ça, c'est le plus important dans un sport collectif. Ce n'est pas encore parfait parce que je suis un attaquant et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste à être dans sa bulle, a reconnu le buteur. C’est un poste très spécial, et je sais qu’il est difficile de comprendre l'état d'esprit d'un attaquant. Mais je fais un travail sur moi-même, je sais que pour gagner un match il faut travailler tous ensemble, et savoir faire briller les autres aussi, c'est aussi important que de briller soi-même. C'est vraiment quelque chose que je suis en train d'apprendre." À 21 ans, Kylian Mbappé est évidemment toujours un joueur en apprentissage, mais il estime "être sur la bonne voie".













Par Matthieu