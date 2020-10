Manchester City : Suicide d’un jeune joueur libéré par le club

Publié le 26 octobre 2020 à 15:40

C'est un véritable drame qui secoue le club anglais de Manchester City. Les Citizens sont en deuil depuis l'annonce, dimanche, du suicide d'un ancien joueur de l'Académie de Manchester City, a seulement 17 ans. Les joueurs rendent hommage au jeune footballeur, dont la mort pose question sur les méthodes employées par les clubs et leurs centres de formation.

À Manchester City depuis 2016

C'est dimanche qu'est tombée la terrible nouvelle. Jeremy Wisten, tout jeune joueur de 17 ans, s'est suicidé. Le drame secoue tout Manchester City, dont le joueur était membre de l'Academy depuis 2016 et qu'il avait rejoint en débutant avec les U13. Originaire du Malawi, Jeremy Wisten avait rejoint l'Angleterre très jeune et évoluait au poste de défenseur. Son suicide a généré de vives réactions des joueurs de Manchester City et de ses coéquipiers en équipe de jeunes. Ainsi, le défenseur français Aymeric Laporte a rendu hommage au jeune joueur sur les réseaux sociaux, faisant par d'une "horrible nouvelle" et souhaitant à Wisten de "reposer en paix". Raheem Sterling a, lui aussi, commenté ce drame, tandis que le club de Manchester City a réagi sur Twitter : "La famille de Manchester City est triste d'apprendre le décès de son ancien joueur de l'Académie Jeremy Wisten. Nos plus profondes condoléances à ses amis et sa famille. Nos pensées sont avec vous dans cette période difficile."

La polémique enfle sur les réseaux

Cependant, les moyens employés par Manchester City quant à ses jeunes footballeurs en devenir commencent à être critiqués sur les réseaux sociaux à la suite de cette mort tragique. En effet, selon le compte PurelyFootball, le suicide de Jeremy Wisten serait dû à "une grande dépression après avoir appris qu'il était libéré par le club". Les espoirs que les jeunes footballeurs placent en leur avenir et en leur centre de formation pour les faire percer dans le professionnalisme sont grands et ils sacrifient souvent énormément pour parvenir à leurs fins, sans que le club ne leur soit redevable d'années d'investissement en cas d'échec. Ses anciens coéquipiers dans les équipes de jeunes à Manchester City ont également rendu hommage à leur ami, dont Cole Palmer et Tommy Doyle. Ce dernier a d'ailleurs fait ses débuts au sein l'équipe première tout récemment.













Par Matthieu