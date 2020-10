FC Barcelone : Terrible décision de Koeman après le Clasico

Publié le 26 octobre 2020 à 18:10

Mécontent de la défaite du FC Barcelone face au Real Madrid (1-3), samedi lors du premier Clasico de la saison, Ronald Koeman a décidé de rétrograder cinq joueurs en équipe B.

Le FC Barcelone s’est incliné face au Real Madrid (1-3), samedi dernier à l’occasion de la 6e journée de Liga. Ronald Koeman a pointé du doigt la VAR qui a accordé un penalty litigieux aux Madrilènes peu après l’heure de jeu, alors que les deux formations étaient à égalité 1-1. Transformé par Sergio Ramos pour porter le score à 1-2, ce penalty a ruiné les espoirs des Barcelonais, qui ont fini par recevoir l’estocade des Merengue par le rentrant Modric. Mais Ronald Koeman ne semble pas s’attaquer uniquement à la VAR. L’entraîneur catalan a décidé de prouver son mécontentement à ces joueurs. Selon Mundo Deportivo, l’ancien sélectionneur de la Hollande a renvoyé cinq joueurs à l’équipe B du FC Barcelone. Une décision qui n’a donc pas permis à ces joueurs de bénéficier du repos dominical accordé aux autres joueurs. Il s’agit de Riqui Puig, Carles Aleña, Junior Firpo, Matheus Fernandes et Martin Braithwaite. Une décision d’autant surprenante qu’à part Braithwaite entré à la 87e minute, les quatre autres joueurs n’ont pas été alignés par le coach du Barça.

Quel plan de Ronald Koeman ?

La décision de Ronald Koeman semble donc injuste dans un premier temps. Sanctionner Martin Braithwaite, qui n’a eu que 8 minutes de temps de jeu (y compris les 5 minutes de temps additionnel), et épargner les autres joueurs qui ont disputé l’intégralité de la rencontre ou beaucoup plus que 8 minutes, interpelle forcément. Mais dans le fond, l’ex-coach d’Everton n’a pas souhaité être injuste en prenant cette décision. En effet, le technicien néerlandais veut tout simplement faire passer le message suivant lequel il ne compte pas sur ces cinq joueurs pour affronter la Juventus Turin, mercredi en Ligue des champions. Les Français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, transparents lors du Clasico, devraient donc figurer dans le groupe du FC Barcelone pour le choc avec les Turinois.













