OM : Caleta-Car rêve contre City, Villas-Boas le réveille

Publié le 26 octobre 2020 à 19:49

Battu lors de la 1re journée des matchs de poules de la Ligue des champions, l’ OM reçoit Manchester City mardi (21h) lors de la 2e journée. Alors que les Citizens sont clairement favoris, DujeCaleta-Car croit pouvoir créer la surprise. L’entraîneur André Villas-Boas ne semble toutefois pas partager l’enthousiasme de son joueur.

OM : Duje Caleta-Car rêve de battre Manchester City

Après avoir été battu en Grèce, l’ OM devra vaincre mardi pour conserver ses chances de passer le stade des poules. Sauf que l’adversaire s’appelle Manchester City, grand favori de la poule C et sérieux prétendant au sacre de la Ligue des champions. De l’avis de la quasi-unanimité des observateurs, l’Olympique de Marseille fait figure de petit poucet devant l’ogre citizen. Un avis que ne partage toutefois pas Duje Caleta-Car, pour qui l’ OM peut gagner le match. « Pourquoi pas ! Nous voulons prendre des points, ouvrir notre compteur dans ce groupe », s’est rebiffé le défenseur central croate. Selon le vice-champion du monde, Manchester City est une équipe tout à fait respectable, mais l’ OM joue « à la maison, au Vélodrome » et « tout est possible en football ». De plus, après avoir souhaité que tous les Olympiens soient « à 100% », l’ancien joueur du Red Bull Salzbourg a rappelé que « la saison dernière en Ligue des champions des équipes supposées inférieures ont franchi la phase de poules ».

André Villas-Boas tempère l’enthousiasme du Croate

Présent au cours de cette même conférence de presse tenue ce lundi, André Villas-Boas n’a pas vraiment validé l’enthousiasme de son défenseur central. L’entraîneur de l’ OM a plutôt avoué que Manchester City était « une équipe exceptionnelle avec peu de défauts, pas beaucoup de failles à exploiter ». Le technicien portugais a même estimé que les Skyblues comptaient parmi les « meilleures équipes du monde avec beaucoup de bons joueurs » et il a prévenu que « ça va être dur » pour l’Olympique de Marseille. Et André Villas-Boas de conclure, un brin pessimiste : « On va essayer de mettre une stratégie en place, ça peut fonctionner ou non. » Des déclarations loin de l’enthousiasme de Duje Caleta-Car.













Par JOËL