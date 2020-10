PSG : Tensions Tuchel-Leonardo, l’Emir du Qatar va trancher

Publié le 27 octobre 2020 à 02:33

L’entraîneur Thomas Tuchel du PSG et son directeur sportif Leonardo ne semblent plus en mesure de collaborer. L’Émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, pourrait limoger un des deux belligérants.

PSG : rupture consommée entre Thomas Tuchel et Leonardo ?

Le mercato estival a révélé de profondes divergences entre Thomas Tuchel et Leonardo. Le technicien allemand s’est plaint du recrutement du directeur sportif brésilien. En guise de réponse, ce dernier a expliqué à l’ancien coach du Borussia Dortmund qu’il avait l'obligation de se taire ou enfoncer la porte de sortie. Thomas Tuchel est resté et lors de la 8e journée de Ligue 1 contre le Dijon FCO, le tacticien du PSG a aligné une composition qui a surpris plus d’un observateur. L’Allemand a interverti les postes de Marquinhos et de Danilo Pereira, en repositionnant le premier au milieu du terrain et le second en défense centrale. Selon Pierre Ménès, ce choix étonnant de l’entraîneur parisien est un message à sa direction. « Vous avez vu ce qu'il fait Leonardo, c'est un peu de la m.... ! », semble vouloir dire le coach du PSG, selon le journaliste dans PierrotFaceCam ce lundi.

Al Thani conseillé de se séparer d’un des deux hommes

Selon le célèbre confrère, pour qui la rupture semble désormais consommée entre Thomas Tuchel et Leonardo, le souverain qatari devrait se dépêcher de trancher. Autrement dit, Al Thani est conseillé de se séparer rapidement de l’entraîneur allemand ou du directeur sportif brésilien, car les obliger à collaborer risque de conduire le PSG droit dans le mur. Pierre Ménès pense que « ça ne peut pas durer » dans l’intérêt du Paris Saint-Germain qui « ne peut pas avancer, progresser, avoir de la stabilité avec un directeur sportif et un entraîneur qui se tirent la bourre comme ça ». Et le journaliste de conclure : « Je ne sais pas quel choix l'Émir va faire, mais il faut qu'un des deux gagne ce match sinon ça n'ira pas. »













Par JOËL