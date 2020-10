FC Barcelone : Deux assistants vidéo accablent l’arbitre

Publié le 27 octobre 2020 à 09:05

Lors du Clasico FC Barcelone - Real Madrid (1-3, samedi, 6e journée de Liga), l’arbitre central Martinez Munuera aurait accordé un penalty aux Madrilènes contre l’avis de ses assistants vidéo.

Barça-Real : l’arbitre central passe outre l’avis de la VAR pour le penalty

Plusieurs jours après le Clasico FC Barcelone - Real Madrid, le penalty accordé aux Merengue continue à faire parler. Alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1, l’arbitre central a accordé un penalty au Real Madrid, peu après l'heure de jeu, suite à une action litigieuse entre le Barcelonais Clément Lenglet et le Madrilène Sergio Ramos. En visionnant les images, on voit effectivement que le premier tire le maillot du second. Mais on voit également que ce dernier avait d’abord commis une faute en poussant son adversaire dans le dos. Tournant du match, ce penalty, transformé par Sergio Ramos lui-même, a redonné l’avantage aux Madrilènes qui l’ont finalement emporté 3-1. Si Ronald Koeman a dénoncé le penalty et que Sergio Ramos lui a répondu que la sanction était justifiée, la polémique est loin d’être terminée.

Lundi soir, la chaîne espagnole Deportes Cuatro a dévoilé un échange entre l’arbitre central Martinez Munuera et un de ses assistants vidéo. Après l’arrêt du match suite à l’accrochage entre les deux joueurs, l’assistant vidéo dit à l’arbitre central : « Ramos attrape le maillot (de Lenglet, ndlr) en premier ». L’arbitre central décide d’aller visionner les images et trouve que c'est plutôt la faute du Barcelonais qui est manifeste. Martinez Munuera décide d’accorder un penalty au Real Madrid. Mais selon la Cadena Ser, avant de retourner sur la pelouse pour faire tirer le penalty, Martinez Munuera est interpellé par un second assistant vidéo qui confirme l’avis du premier. « C'est une faute de Ramos, c'est une faute de Ramos ». Mais l’arbitre central n’a pas tenu compte de ce second avis non plus et a fait tirer le penalty qui a été le tournant du Clasico FC Barcelone - Real Madrid.

Le FC Barcelone prépare un dossier en béton

La direction catalane a déjà porté plainte contre l’arbitrage. Selon les informations de Deportes Cuatro, le FC Barcelone va également réclamer les échanges entre l’arbitre central Martinez Munuera et les assistants de la VAR. Les Barcelonais voudraient ajouter ces échanges au dossier qu’ils ont déposé à la Liga. Quant à la presse catalane, elle est toujours très remontée contre le penalty. Lundi, Sport avait recueilli les témoignages des proches de Martinez Munuera, qui serait « un supporter avéré du Real Madrid ». Ce mardi, Sport et Mundo Deportivo vont leurs Unes respectives des échanges entre l’arbitre central du Clasico FC Barcelone - Real Madrid et ses assistants de la VAR. L’affaire est encore loin d’avoir dit son dernier mot...













Par JOËL