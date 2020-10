OL : Un champion du monde à Lyon en échange de Memphis Depay ?

Publié le 27 octobre 2020 à 11:15

Le FC Barcelone a tenu à tout prix à recruter, lors du mercato estival, le maître à jouer de l'OL, Memphis Depay, mais le club catalan, qui semblait avoir convaincu les dirigeants lyonnais, a été retoqué par la Liga en raison du coût du transfert. Mais les Barcelonais n'ont pas baissé les bras et veulent revenir très vite à la charge, ce dont les Rhodaniens aimeraient profiter pour faire un très joli coup.

L'OL et le Barça pour un mercato de folie ?

Pour Memphis Depay, le FC Barcelone n'est jamais très loin. Le buteur de l'OL est sur les tablettes du club catalan depuis de longues semaines, qui a finalement abandonné l'idée de le recruter dès le mercato estival. Tout semblait pourtant en bonne voie, mais la Liga a prévenu les Barcelonais que les finances du club ne permettaient pas, à l'heure actuelle, un tel transfert. Ce n'est que partie remise pour le Lyonnais et les Espagnols, qui n'ont pas lâché l'affaire et compte bien faire venir Memphis au prochain mercato. Ronald Koeman le veut absolument pour bâtir son nouveau Barça et échafaude un plan avec ses dirigeants. Son Barça sera alors dominé par les Oranje des Pays-Bas.

Un deal avec Antoine Griezmann

Face à l'empressement du FC Barcelone, l'OL veut tirer tous les bénéfices possibles de la vente de son joueur fétiche. Les dirigeants lyonnais auraient ainsi des vues sur Antoine Griezmann, natif de Mâcon, et devenu remplaçant indiscutable au Barça. Koeman ne sait pas où et comment l'intégrer à son équipe et, malgré les efforts du Français, rien ne semble fonctionner entre les deux hommes. Selon Eduardo Inda, journaliste pour El Chiringuito, Koeman "est triste et déçu" avec Griezmann et serait en passe de jeter l'éponge. L'OL pourrait alors, en prêt, récupérer le Français cet hiver en échange de Memphis Depay. "Si Antoine Griezmann se rend à Lyon en janvier, Depay viendra à Barcelone dans le cadre d'un échange sans frais. À la fin de la saison, si l'OL ou un autre club veut alors le garder, il faudra payer Barcelone pour le joueur. En plus, Josep Maria Bartomeu (le président du FC Barcelone) veut le vendre pour équilibrer les comptes", ajoute Inda. Une opération gagnant-gagnant pour l'OL et le FC Barcelone. Mais pour Griezmann...?













Par Matthieu