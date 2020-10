Stade Rennais : Terribles nouvelles avant le match à Séville

Publié le 27 octobre 2020 à 12:45

En déplacement sur la pelouse du FC Séville mercredi soir (21 h) en Ligue des champions, le Stade Rennais ne pourra pas compter sur deux de ses joueurs dans son effectif, grands absents du déplacement en Andalousie.

Le Stade Rennais privé de son meilleur joueur ?

Accroché par le FK Krasnodar (1-1) au Roazhon Park lors de la première journée de Ligue des champions, le Stade Rennais devrait faire un résultat mercredi soir pour conserver ses chances de se qualifier au tour suivant. Mais la tâche ne sera pas facile. Les Bretons se déplacent sur la pelouse du stade Ramón Sánchez Pizjuán pour y affronter le Séville FC. De plus, Julien Stéphan pourrait compter des absents de poids dans son effectif. Selon L’Équipe, le jeune milieu de terrain Eduardo Camavinga n’était pas présent à la séance d’entraînement hier. Une absence qui pourrait signifier que le natif de Miconje (Angola) ne sera pas présent pour le voyage à Séville. Le quotidien sportif indique que Clément Grenier a pris la place du prodige de 17 ans dans un 4-2-3-1. Autre absent pour le déplacement en Espagne, Flavien Tait. D’après les informations de Goal, le joueur de 27 ans ne se porte pas bien. Mais la nature exacte du mal dont souffre le milieu de terrain breton n’a pas été révélée.

Quelle formation sévillane face aux SRFC ?

Le Stade Rennais pourrait donc être privé de ces deux joueurs importants dans le système de jeu mis en place par l’entraîneur Julien Stéphan. Ce qui paraît déjà inquiétant. De plus, les Rouge et Noir restent sur une défaite à domicile contre Angers SCO (1-2), vendredi en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Mais côté FC Séville, ce n’est pas la grande sérénité non plus. En effet, les joueurs de Julen Lopetegui ont été battus à domicile par Eibar (0-1), samedi lors de la 6e journée de Liga. La formation andalouse reste également sur une série de quatre matches sans la moindre victoire, dont deux défaites. Enfin, le FC Séville ne pourra pas compter sur son public chaud bouillant. Autant de raisons qui permettent d’espérer un résultat du Stade Rennais sur la pelouse de Sánchez Pizjuán.













Par JOËL