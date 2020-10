ASSE Mercato : Les Verts laissent filer une piste en attaque

Publié le 27 octobre 2020 à 11:45

L'ASSE s'était mise en quête d'un attaquant lors du mercato estival, notamment pour remplacer numériquement Loïs Diony et trouver un digne successeur à Robert Beric. Mais les recruteurs des Verts ont laissé filé la piste d'un joueur qui aurait fait beaucoup de bien au secteur offensif de Claude Puel.

L'ASSE souhaitait se renforcer en attaque

Les Verts sont partis à la chasse à l'attaquant lors du mercato d'été, mais sont finalement revenus bredouille. En quête d'un remplaçant à Loïs Diony, parti du côté d'Angers SCO, l'ASSE s'est penchée sur plusieurs profils durant la fenêtre des transferts dans l'espoir de trouver une perle rare en attaque, un véritable buteur qui manque à l'effectif de Claude Puel. Mais les recruteurs se sont cassés les dents dans leur traque d'un joueur fougueux et hargneux, avec un profil de guerrier pour donner du poids à l'attaque stéphanoise. Ils ont finalement tenté de jeter leur dévolu sur le buteur sénégalais du Stade Rennais, M'Baye Niang, 25 ans, mais le prêt du joueur des Rouge et Noir a capoté, l'ASSEs'en prenant aux agents et conseillers de Niang.

Enzo Crivelli supervisé

Avant M'Baye Niang, l'ASSE a étudié la possibilité de s'attacher les services d'Enzo Crivelli. Une piste intéressante, tant le buteur de 25 ans cochait les cases du cahier des charges de Claude Puel. Crivelli connait également bien la Ligue 1, il est passé par les Girondins de Bordeaux, le SC Bastia, le SM Caen et Angers SCO entre 2014 et 2019. Depuis, il évolue en Turquie, avec Istanbul Basaksehir, et affronte le PSG en Ligue des champions ce mardi soir. L'ancien international espoir se plait en Turquie, ravi de "jouer le titre et plus le maintien", mais aurait bien pu débarquer à l'ASSE cet été. Le RC Lens, aussi sur le coup, a également passé son tour.













Par Matthieu