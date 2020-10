PSG : Neymar - Mbappé, un véritable malaise s'installe

Publié le 27 octobre 2020 à 12:15

Le conflit entre Leonardo et Thomas Tuchel est exposé aux yeux de tous, depuis que l'entraîneur du PSG et son directeur sportif ont échangé des critiques par voie de presse au sujet du mercato estival que le technicien allemand estime raté. Mais Tuchel et Leonardo ne sont pas les deux seuls problèmes actuels du Paris SG, dont les deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, sont aussi bien en difficulté sportive qu'engagées dans un bras de fer avec leur direction au sujet d'une éventuelle prolongation de leur contrat respectif.

Mbappé - Neymar, leur avenir au PSG entre parenthèses

Kylian Mbappé et Neymar ne sont pas seulement d'inconditionnels partenaires de jeu. Ils partagent aussi un autre point commun, celui de la date de fin de leur engagement avec le PSG : en effet, les deux joueurs n'ont plus qu'un an et demi de contrat, jusqu'en juin 2022. Achetées respectivement 180 et 222 millions d'euros, les deux stars parisiennes mettent une pression folle sur les épaules de leurs dirigeants, qui ne peuvent pas accepter de voir leurs emblèmes sportifs et marketing quitter le club gratuitement ou à prix réduit. Leur prolongation devient alors un enjeu capital au Paris SG, alors que plusieurs clubs commencent à se positionner, notamment sur le jeune joueur français (21 ans). Le Real Madrid, Manchester United, Liverpool ou encore la Juventus Turin ont déjà fait des approches auprès du clan Mbappé.

Des approches plutôt concrètes puisque, de l'avis général, Kylian Mbappé ne verrait plus son avenir au PSG et jouerait la montre dans les négociations de prolongation. Le joueur souhaiterait l'assurance sportive d'un renforcement de l'effectif, qu'il juge trop faible cette saison en comparaison de l'exercice précédent. Une condition sine qua non avant de s'asseoir à la table des négociations et parler argent. Le joueur s'est également dit "fatigué mentalement" dans une récente interview accordée au site du club et ne voit pas d'un mauvais le fait de changer d'air, comme l'a vécu Thiago Silva dont le départ de Paris a fait le plus grand bien, enfermé qu'il était dans une forme de "routine". Le clan Mbappé pousse aussi dans le sens d'un départ. Le père de Kylian, très impliqué dans la carrière de son fils, aurait, selon la presse anglaise, assuré Manchester United de la venue du n°7 du PSG chez les Red Devils. Du côté des médias espagnols, on affirme que le Real Madrid a d'ores et déjà trouvé un accord. Ces éléments pousseraient les dirigeants parisiens à se concentrer sur la prolongation de Neymar et commenceraient à faire une croix sur le futur parisien de Mbappé au-delà de 2022, voire 2021.

Neymar - Mbappé, sportivement déboussolés

Cette phase compliquée des renégociations a sans doute sorti les deux stars parisiennes de leur concentration purement basée sur le football. Ainsi, les performances de deux joueurs offensifs s'en ressentent. Contre Manchester United, Mbappé et Neymar ont été très critiqués pour leur manque de collectif, leur individualisme et leur production offensive laissant à désirer. La presse européenne s'en était d'ailleurs donnée à coeur joie : "décevant", "prévisible", "pauvre"... Les mots qualifiant leur jeu n'ont pas manqué. Des défauts qui reviennent fréquemment sur le devant de la scène parisienne, Kylian Mbappé en a fait le constat récemment, reconnaissant une part "d'égoïsme". Dans France Football, Youri Djorkaeff, ancien de la maison PSG, a mis le doigt sur le problème : "Ce sont eux qui donnent le tempo. C’est logique puisqu’ils sont le point fort. Mais ils doivent le donner constamment, car dès que l’un d’entre eux relâche un peu, les conséquences sont importantes. Il n’y a pas de solution de rechange." Et le relâchement se fait sentir chez deux joueurs qui semblent moins déterminés qu'avant de faire gagner le Paris SG.

Pour Vikash Dhorasso, consultant sur La Chaîne L'Equipe, associer Neymar et Mbappé au PSG "est une anomalie". L'ancien joueur des Bleus et du Paris SG estime que Kylian Mbappé "partira s'il n'y a pas de changement d'entraîneur" renvoyant le problème sur Thomas Tuchel. "Il ne prolongera pas d'ici là, croit savoir Dhorasoo. Il faut faire venir un grand entraîneur au PSG plutôt qu'il en rejoigne un dans un grand club. Si le PSG est capable de faire venir Zidane, Mourinho ou Guardiola, ce serait super. Pochettino, Allegri ? C'est pas mal, mais Kylian Mbappé a plus envie d'aller au Real Madrid ou à Manchester pour s'entraîner avec ces techniciens-là." Jérôme Rothen, sur RMC, pense également que la cause des tourments du Français se nomme Thomas Tuchel : " La seule certitude, c'est que tu vas jouer à trois au milieu et avec trois offensifs (Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar) à qui tu vas dire de se démerder. Il faut traduire tout ce qu'a expliqué Thomas Tuchel. Il a lâché, ça se voit sur le match contre Manchester United. Quand ton équipe est aussi amorphe et que tu vois un entraîneur allongé sur son banc et qui subit... Cela montre son investissement ! C'est grave !"

L'un des deux doit partir ?

Alors, est-ce que comme pour Thomas Tuchel et Leonardo, l'un des deux est voué à quitter le PSG ? Pour Vikash Dhorasoo, c'est Kylian Mbappé qui quittera Paris en premier. "Ces deux joueurs-là ne devraient même pas être en France, ils ne devraient pas être au PSG, s'est étonné l'ancien international. Maintenant, c'est hyper compliqué avec les contrats. Le PSG négocie avec Kylian Mbappé Mbappé deux ans avant la fin, mais c'est compliqué, la situation n'est pas claire." Mais aucun doute pour l'ex-Parisien, "plein d'autres clubs peuvent les accueillir et je ne les vois pas prolonger tout de suite. Le Paris SG va prendre un risque en patientant". Il faudra cependant que le staff technique parisien prenne à bras-le-corps, et rapidement, les problèmes de jeu montrés par Mbappé et Neymar et gomme les défauts des deux stars qui reviennent trop souvent. Au risque de voir ces ennuis ressurgir lors de la prochaine période de tensions au sein des champions de France.













Par Matthieu