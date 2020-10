OL Mercato : Jean-Michel Aulas dément pour Memphis Depay

Publié le 27 octobre 2020 à 14:15

Lors du mercato estival, Memphis Depay, attaquant de l'OL, avait été annoncé proche de rejoindre le FC Barcelone. Une information confirmée par l’international néerlandais. Mais Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, ne dit pas du tout la même chose.

OL : Memphis Depay se voyait au FC Barcelone cet été

Pour combler numériquement le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid lors du mercato estival, le FC Barcelone avait visé Memphis Depay, joueur de l'OL. Annoncé par la presse, l’intérêt des Barcelonais avait ensuite été confirmé par le n°10 de l’Olympique Lyonnais lui-même, en marge d’un match de la sélection néerlandaise pendant la trêve internationale. L'ancien joueur de Manchester United aurait même obtenu un accord avec les recruteurs catalans, mais l’affaire n’avait pas été conclue en raison d’un veto de la Liga. En effet, la Liga aurait trouvé qu’un transfert du Lyonnais obligeait le FC Barcelone à dépasser le plafond salarial qui lui est autorisé. Toutes ces informations ont ensuite été confirmées par Ronald Koeman lui-même, entraîneur du club catalan.

Gros démenti de Jean-Michel Aulas

Côté Jean-Michel Aulas, le son de cloche est totalement différent. Satisfait de la prestation de Memphis Depay lors de la large victoire de l'OL contre l’AS Monaco (4-1, dimanche, 8e journée de Ligue 1), le président lyonnais a assuré qu’il n’avait jamais été question de laisser filer l’attaquant de 26 ans au Barça lors du mercato estival. « C’est la presse et vous qui avez écrit à tort que Memphis et Houssem partaient. Je vous avais dit dès le début le contraire ! Vous m’avez bâillonné », a posté le dirigeant rhodanien sur Twitter lundi, en réaction à une information de L’Équipe. On devrait donc retenir que, selon Jean-Michel Aulas, l'OL n’a jamais eu l’intention de vendre Memphis Depay au Barça. Et pourtant, lors du mercato estival, le patron des Gones avait déclaré : « Concernant les dossiers Aouar et Depay, les discussions sont difficiles. Tous les clubs ne peuvent pas nous donner d’engagements sur les montants financiers. Certains, on l’a dit pour Barcelone, sont même en grande difficulté. C’est la difficulté. Mais on y travaille tous, jour et nuit. »













Par JOËL