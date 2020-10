ASSE : Un ancien Vert doute de la méthode de Claude Puel

Publié le 27 octobre 2020 à 13:45

Claude Puel a fait le pari de miser sur la jeunesse pour son AS Saint-Etienne. Un défi qui comporte des risques, même s'il met en valeur le vivier de jeunes excellents joueurs qui transitent par le centre de formation de l'ASSE. Mais pour un ancien cadre des Verts, une équipe qui manque de maturité peut connaitre d'importantes déconvenues.

L'ASSE, une équipe trop jeune

L'ASSE avait pourtant lancé sa saison de la meilleure des manières, avec trois victoires lors de ses trois premiers matches de Ligue 1. Avec un effectif dont la moyenne d'âge oscille autour de 22 ans, la performance était remarquable mais la machine s'est grippée au fur et à mesure que l'automne approchait. Depuis son succès sur la pelouse du Vélodrome, contre l'OM, l'AS Saint-Etiennea enchaîné un nul et quatre défaites, la dernière en date sur le terrain du FC Metz (2-0). Un revers qui a fait bondir les observateurs, notamment du Progrès, estimant que les Verts avaient réussi à faire pire que lors de leur précédente sortie, à Geoffroy-Guichard contre l'OGC Nice (1-3). En cause, le pari de l'entraîneur Claude Puel de miser sur la jeunesse, très critiqué ces derniers jours. Chroniqueur sur Canal+, Pierre Ménès a lancé : "C'est ce que Puel a voulu, il ne va pas pouvoir venir pleurer d'avoir une équipe trop jeune." Des propos qu'un ancien Vert corrobore.

Loïc Perrin critique envers son ancien club

Parmi le concert de critiques après la défaite à Metz sont venues s'ajouter celles de Loïc Perrin. L'ancien Vert, qui a pris sa retrait cet été après 470 matches sous les couleurs de son club formateur, a confié à Téléfoot sa vision des choses. "La solution, c'est d'avoir des joueurs d'expérience, a tranché Loïc Perrin. J'ai souvent répété que les joueurs d'expérience étaient importants dans une équipe pour ces moments-là. Même s'il y a des jeunes très performants à Saint-Etienne, on l'a vu avec les départs de Saliba ou Fofana récemment, avec de bons résultats en Coupe Gambardella, il faut que ces jeunes soient bien encadrés." Pour l'ex-capitaine de l'ASSE, c'est bien le manque de maturité et d'expérience qui fait défaut au groupe de Claude Puel, un problème auquel s'ajoutent les nombreuses blessures dans les rangs stéphanois. Pierre Ménès l'avait également signalé, regrettant le départ d'un joueur comme Yann M'Vila au mercato estival. "Ça avait très bien commencé car quand ça va bien avec les jeunes, c'est tout de suite l'euphorie. Mais quand ça se passe moins bien, tu te rapproches très vite du tombeau", avait conclu le chroniqueur vedette.













Par Matthieu