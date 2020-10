Stade Rennais Mercato : Une future star à deux pas du SRFC

Publié le 27 octobre 2020 à 14:45

Le Stade Rennais était en quête d'un attaquant de pointe lors du mercato estival, un véritable buteur qui aurait pu remplacer M'Baye Niang, alors sur le départ et toujours pas vraiment remis de son prêt avorté à l'ASSE. Si Serhou Guirassy s'est finalement engagé avec le SRFC, les dirigeants rennais avaient celui qui est considéré comme le futur meilleur attaquant du monde dans le viseur.

Le Stade Rennais a eu l'œil

Le Stade Rennais s'est offert les services de l'attaquant Serhou Guirassy durant le mercato estival. Les dirigeants rennais ont déboursé environ 15 millions d'euros pour convaincre Amiens, descendu en Ligue 2 à l'issue d'une saison 2019-2020 tronquée et s'offrir le buteur qui avait fait trembler les filets à neuf reprises en 24 rencontres avec le club picard lors de l'exercice précédent. Cette saison, Serhou Guirassy a réussi ses débuts avec le SRFC. L'attaquant de 24 ans a déjà inscrit trois buts, dont le tout premier de l'histoire du club en Ligue des champions, et réalisé une passe décisive. Jusqu'à présent, les dirigeants rennais peuvent se satisfaire de leur achat, pour un joueur en passe de devenir un des éléments-clés de l'animation offensive de Julien Stéphan. Mais, alors que le Stade Rennais a cassé sa tirelire sur Jérémy Doku (24 millions d'euros), c'est sur un autre joueur que la direction bretonne et le staff, qui se déplace au Séville FC mercredi en Ligue des champions, avaient failli craquer.

Serhou Guirassy fait l'affaire, mais...

Julien Stéphan n'a pas caché, durant le mercato estival, avoir des vues sur un tout jeune buteur uruguayen. Darwin Nunez était sous les radars du Stade Rennais, alors qu'il sortait d'une saison pleine en D2 espagnole avec Almeria, fort de 16 buts en 30 matches joués. "C’est un profil d’attaquant très intéressant, très complet, avec une grosse générosité. On l’a suivi à un moment donné", avait confié Julien Stéphan à Ouest-France. Mais Benfica a débarqué avec 24 millions d'euros et Darwin Nunez a pris la direction de Lisbonne. Le coach du Benfica, qui a lâché le plus gros chèque de son histoire pour Nunez, s'en réjouit. "Darwin est un jeune garçon, il a 21 ans. Il y a beaucoup d'aspects du jeu qu'il va apprendre avec moi à Benfica, a expliqué Jorge Jesus. Mais cet instinct de buteur, cette qualité de finition, cette vitesse... Ce garçon sera même le meilleur attaquant du monde et, malheureusement pour moi, je vais le perdre dans peu de temps !" En Liga NOS, Darwin Nunez a déjà été passeur décisif à quatre reprises, mais il a surtout ébloui son monde en marquant un triplé en Ligue Europa, contre le Lech Poznan. Pas de quoi donner des regrets au Stade Rennais, "très content d'avoir Serhou Guirassy" à ses côtés.













Par Matthieu