ASSE Mercato : Un ex-international propose son expérience

Publié le 27 octobre 2020 à 16:15

L'ASSE est dans une mauvaise passe en Ligue 1, avec cinq matches sans victoire et quatre défaites consécutives, malgré un bon début de saison. Les hommes de Claude Puel sont dans le dur et la jeunesse et le manque d'expérience de son effectif lui sont pointées du doigt. Mais l'entraîneur stéphanois a peut-être trouvé un début de solution à ses déboires.

L'ASSE à la recherche de l'expérience

Claude Puel a fait le pari de la jeunesse pour bâtir son effectif version 2020-2021. Tout a bien fonctionné en début de saison, avec trois victoires en autant de rencontres pour l'ASSE à l'occasion des premières journées de Ligue 1. L'équipe semblait sur les rails après une victoire quasi-historique au Vélodrome, contre l'OM, mais tout s'est effrondré tel un château de cartes après ce match. En effet, les Verts ont ensuite été accrochés au FC Nantes (2-2), avant d'enregistrer quatre défaites consécutives, à domicile contre le Stade Rennais (0-3) et l'OGC Nice (1-3), ainsi qu'à Lens (1-0) et à Metz (2-0). Les joueurs de Claude Puel ne trouvent plus la solution et les reproches fusent sur le technicien forézien, accusé de mettre sur le terrain des joueurs trop jeunes, manquant de maturité et d'expérience.

Un ex-international tape à la porte des Verts

Des manquements pointés du doigt par plusieurs observateurs, parmi lesquels le consultant Pierre Ménès ou l'ancien capitaine des Verts Loïc Perrin. Ce dernier a expliqué à Téléfoot que "la solution, c'est d'avoir des joueurs d'expérience. J'ai souvent répété que les joueurs d'expérience étaient importants dans une équipe pour ces moments-là. Même s'il y a des jeunes très performants à Saint-Etienne, on l'a vu avec les départs de Saliba ou Fofana récemment, avec de bons résultats en Coupe Gambardella, il faut que ces jeunes soient bien encadrés." Un message parfaitement entendu par Gaël Clichy. L'ancien international français (35 ans, 20 sélections) est actuellement libre et s'entraîne du côté d'Evian. "L’ASSE ? Ce n’est pas loin de là où je suis. Affaire à suivre, a reconnu Gaël Clichy. J’ai eu trois touches en France mais j’ai refusé. La décision sera prise en famille." Un profil qui pourrait plaire à Claude Puel, car le latéral évolue à un poste où le besoin se faire ressentir. Clichy ne devrait pas non plus peser trop lourd financièrement, l'ASSE n'ayant pas fait le ménage dans sa masse salariale pour se retrouver avec un nouveau poids économique sur les épaules.













Par Matthieu