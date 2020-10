RC Lens : 18 cas de Covid, le match contre l'OM reporté ?

Publié le 27 octobre 2020 à 16:45

Le RC Lens ne voit pas le bout du cluster de coronavirus qui s'est développé au sein du club. Les Sang et Or ont déjà vu leur rencontre de la 8e journée de Ligue 1 reportée en raison d'un trop grand nombre de cas dans l'effectif et, cette fois, c'est le déplacement à l'OM qui a du plomb dans l'aile.

Cluster au RC Lens

Cette saison de Ligue 1 n'a de cesse d'être chamboulée par la crise sanitaire mondiale. Alors que la France se reconfine doucement, par l'intermédiaire de couvre-feux locaux, Le RC Lens voit son championnat mis en pause en raison d'un trop grand nombre de cas positifs au Covid-19 au sein du club artois. Déjà, dimanche 25 octobre, la rencontre opposant les Sang et Or aux Jaune et Vert du FC Nantes n'avait pu se tenir à Bollaert : treize cas avaient été dénombrés chez les Lensois, dont onze parmi l'effectif professionnel, à quelques heures du match. Un coup dur pour le RC Lens, qui avait déjà vu son match contre le PSG reporté sur décision de la Ligue en raison de la proximité avec la finale de la Ligue des champions disputée par les Parisiens, qui réalise un excellent début de saison pour un promu, avec une belle 7e place et donc un match en moins.

18 cas positifs au club

Mais les tests réalisés en ce début de semaine ne montrent aucune amélioration de la situation sanitaire au RC Lens. En effet, 18 cas positifs au Covid-19 ont été comptabilisés ce mardi, onze parmi l'équipe première et sept au sein du staff. Une augmentation des cas qui devrait logiquement aboutir à un report du match de la 9e journée de Ligue 1, prévu vendredi à 21 h, entre les Lensois et les Marseillais au Vélodrome. Difficile dans ces conditions d'imaginer les Sang et Or se déplacer chez l'OM en fin de semaine. De plus, le RC Lens a pris la décision forte de fermer son centre d'entraînement de La Gaillette depuis ce dimanche, en renvoyant chez eux, en télétravail, ses salariés qui le peuvent. Un report de OM - RC Lens est donc attendu dans les heures ou les jours à venir.













Par Matthieu