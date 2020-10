Stade Rennais : Agacé, Lopetegui chante les louanges du SRFC

Publié le 27 octobre 2020 à 17:15

Le Stade Rennais est de retour en Andalousie, un an et demi après son exploit en seizièmes de finale de la Ligue Europa sur la pelouse du Betis Séville (victoire 3-1, 3-3 à l'aller), cette fois pour y défier le Séville FC en Ligue des champions. Une terre que les Rennais affectionnent tout particulièrement, alors que l'entraîneur sévillan Julen Lopetegui s'est montré tendu en conférence de presse.

Julen Lopetegui tendu

Le Stade Rennais se fait petit à petit un nom en Europe. Leur exploit contre le Betis Séville, lors de l'édition 2018-2019 de la Ligue Europa, est resté dans toutes les têtes rennaises mais également dans les mémoires sévillanes. Les fans du Séville FC avaient beaucoup apprécié voir les Rouge et Noir mettre l'ambiance dans la capitale andalouse et, surtout, faire tomber le grand rival local. Mais, mercredi soir, les hommes de Julien Stéphan comptent bien rééditer l'exploit contre l'autre club de la ville et jouer un bien mauvais tour aux joueurs du technicien espagnol Julen Lopetegui, malgré des absences préjudiciables. Ce dernier est d'ailleurs apparu tendu en conférence de presse, à la veille du match contre le SRFC, agacé par le peu de questions des journalistes à propos de son adversaire breton, alors que les deux clubs ont pris un point lors de la première journée de Ligue des champions, contre Krasnodar (1-1) pour Rennes et à Chelsea (0-0) pour le Séville FC.

Le Stade Rennais ? "Une très grande équipe"

Face au Séville FC, le Stade Rennais doit s'attendre à une équipe préparée qui, si elle a fait de la Ligue Europa sa compétition favorite, remportée à six reprises lors des quinze dernières saisons, elle veut bien figurer dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. "On a beaucoup d'ambitions. On s'est battus pour être ici, a expliqué l'entraîneur Julen Lopetegui. C'est le premier match chez nous contre un très bon adversaire. Ils ont recruté beaucoup de joueurs à l'intersaison, ils vont nous obliger à faire un grand match pour gagner. Il faut bien évidemment respecter l'adversaire." Mais les questions des journalistes espagnols ont concerné d'autres sujets que le Stade Rennais et cela n'a pas plu à Lopetegui, à l'image de ce qu'avait vécu Thomas Tuchel face à la presse il y a quelques jours. Le coach du Séville FC n'a pas hésité à le faire remarquer en quittant la conférence de presse, tout en portant aux nues le SRFC : "Vous ne m'avez pas beaucoup interrogé sur le Stade Rennais... C'est pourtant une grande équipe, une très grande équipe. Ils ont terminé deuxièmes l'année passée (troisièmes, ndlr) et montrent des choses que peu d'équipes françaises font." Julien Stéphan est prévenu, Julen Lopetegui sait à quoi s'attendre...













Par Matthieu