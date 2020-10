Stade Rennais : Steven Nzonzi suspendu contre le Séville FC !

Publié le 27 octobre 2020 à 18:20

Le Stade Rennais n'aborde pas la deuxième rencontre de son histoire en igue des champions dans les meilleures conditions. Pour leur retour à Séville, après l'exploit en Ligue Europa 2018-2019 contre le Betis, les hommes de Julien Stéphan vont être privés de leur duo de milieux de terrain internationaux, Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi.

L'UEFA suspend Steven Nzonzi !

Julien Stéphan se prépare un joli mal de crâne en réfléchissant à l'équipe qu'il alignera mercrei soir (21 h), au stade Sanchez-Pizjuan, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, face au Séville FC. L'entraîneur du Stade Rennaisva devoir se passer des services d'Eduardo Camavinga, victime d'une béquille, vendredi en Ligue 1, en fin de match contre Angers SCO (défaite 1-2). C'est la première fois de la saison que les Rouge et Noir vont devoir se passer du néo-international français. Un coup dur pour le joueur et pour les Rennais, toujours meilleurs lorsque Camavinga est sur le terrain. Les Rennais vont donc devoir réapprendre à jouer sans leur jeune pépite de 17 ans, dans un match déjà déterminant dans la course à une hypothétique qualification en huitièmes de finale, mais surtout dans la volonté bretonne d'arracher la troisième place qualificative pour la Ligue Europa à Krasnodar.

Le Stade Rennais sans sa paire de milieux

Le ciel est de nouveau tombé sur la tête de Julien Stéphan, ce mardi en fin d'après-midi. L'UEFA a annoncé la suspension pour un match de l'international Steven Nzonzi, à la suite d'un "comportement antisportif" que le joueur aurait eu la semaine dernière face à Krasnodar. Nzonzi aurait, selon Julien Stéphan, "shooté dans une bouteille au moment du contrôle anti-dopage". Et l'entraîneur rennais de préciser que l'UEFA a informé le club de la suspension seulement ce mardi en début d'après-midi. Sans sa paire de milieux internationaux, le SRFC va naviguer vers l'inconnu face au Séville FC. D'autant que le Stade Rennais doit aussi se passer de Flavien Tait, positif au Covid-19, mais pourra compter sur les retours au milieu de James Léa-Siliki et Jonas Martin, tous deux blessés et qui n'ont bénéficié que d'un faible temps de jeu avec la réserve. La tâche s'annonce compliquée pour les Rouge et Noir !













Par Matthieu