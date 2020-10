Montpellier HSC : Après Reims, l'arbitre très critiqué

Publié le 27 octobre 2020 à 20:20

Le Montpellier HSC a été largement battu à domicile par le Stade de Reims (0-4), dimanche lors de la 8e journée de Ligue 1. Une défaite que Pascal Baills, entraîneur adjoint des Héraultais, explique par la prestation ratée de ses joueurs, mais également par un arbitrage condamnable.

Montpellier HSC : Pascal Baills charge ses joueurs

Le Montpellier HSC a été surpris dimanche dernier sur sa propre pelouse. Alors qu’ils envisageaient une victoire face au Stade de Reims, sans victoire en Ligue 1 au coup d’envoi du match, les Montpelliérains ont été humiliés. Les Rémois ont infligé une lourde défaite aux Pailladins, avec un triplé de Boulaye Dia, dont deux penalties, et un but de Nathanaël Mbuku. Interrogé après la rencontre, Pascal Baills n’a pas hésité à pointer ses joueurs. « C’est un naufrage complet. On prend un penalty rapidement. On prend un second but, très vite, ensuite il n'y a plus de match », a rappelé le coach adjoint des Montpelliérains dans des propos rapportés par L’Équipe. Avant d’avouer : « On est passés totalement à côté. On s’attendait à tout sauf à ça. »

Le coach adjoint des Héraultais dénonce l’arbitrage

Pour Pascal Baills, les joueurs n’étaient pas les seuls coupables de la lourde défaite du Montpellier HSC. Le technicien pailladin a également dénoncé l’arbitrage. Selon l’adjoint de Michel Der Zakarian, l’arbitre a été aussi mauvais que les joueurs du Montpellier HSC. « Je comprends le penalty, mais je ne comprends pas l’exclusion de Vito (Hilton). L’arbitre, je ne sais pas comment il s’appelle (Willy Delajod), n’a pas fait preuve de psychologie. Il a été zéro. Il a été comme nous aujourd’hui », a regretté Pascal Baills. Pour rappel, en plus du capitaine Vitorino Hilton à la 7e minute de jeu, Damien Le Tallec a été expulsé à la 42e minute pour un violent coup de pied sur Valon Berisha.













Par JOËL