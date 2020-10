PSG Mercato : Kylian Mbappé réclame le départ de Tuchel

Publié le 28 octobre 2020 à 09:05

Les jours de Thomas Tuchel seraient désormais comptés sur le banc du PSG. Pour prolonger avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait posé deux conditions, dont le départ du technicien allemand.

PSG : Kylian Mbappé demande le départ de Tuchel, et plus

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat avec le PSG en juin 2022. Pour les responsables du Paris Saint-Germain, c’est le moment de parler prolongation de contrat avec le jeune attaquant. Ce dernier ne serait pas opposé à cette option. Pourtant, les négociations coincent depuis plusieurs semaines. Ce mercredi, parisfans.fr assure tenir d’ « une source très bien renseignée » que l’ancien Monégasque aurait posé deux conditions avant de prolonger. Selon le site spécialisé dans l’actualité du club de la capitale, Kylian Mbappé réclame le départ de Thomas Tuchel, avec qui le discours ne passe plus. Le prodige français aurait l’impression d’être traité comme un enfant par l’entraîneur parisien qui refuserait de lui confier les responsabilités tactiques qu’il souhaite avoir sur la pelouse. De plus, Kylian Mbappé ne semble plus rien comprendre au système de jeu mis place par l’ex-coach du Borussia Dortmund. L’enfant de Bondy appelle donc à la nomination d’un nouvel entraîneur qui ferait des choix tactiques où il se sentirait plus à l’aise et qui lui permettrait de progresser.

Autre condition posée par Kylian Mbappé, le renforcement de l’effectif du PSG. Le média explique que le recrutement estival 2020 n’a pas satisfait le champion du monde. Mais il n’en tient pas rigueur à ses dirigeants en raison du contexte sanitaire et économique très compliqué. En revanche, il attend les prochains mercato avec attention, car il voudrait un recrutement qui pourrait accroître les chances du Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des champions.

Quelle réponse des dirigeants aux conditions de l’ex-Monégasque ?

La réponse aux conditions posées par Kylian Mbappé serait venue du sommet même du PSG, c’est-à-dire de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, propriétaire du club francilien. Le souverain qatari aurait demandé à ses émissaires d’amplifier les démarcher en vue de trouver un remplaçant de Thomas Tuchel. Mais ce dernier ne devrait pas être limogé aussitôt. En effet, un premier bilan sur la sérénité dégagée par l'effectif sera tiré à la fin de la première partie de la Ligue 1. Thomas Tuchel devra également terminer premier de sa poule à la fin de la phase de poules de la Ligue des champions. Si ces deux objectifs sont atteints, le stratège allemand aura une chance de finir la saison en cours. En revanche, une prolongation de l'Allemand est exclue.













Par JOËL