ASSE Mercato : Les Verts tiennent la réponse de Gaël Clichy

Publié le 28 octobre 2020 à 11:05

Libre de tout contrat depuis son départ de Basaksehir (D1 de Turquie), Gaël Clichy aurait plusieurs touches en France, dont l'ASSE. Le latéral gauche a même déjà lâché une première réponse à l’intérêt de l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Gaël Clichy en remplacement d’Yvann Maçon ?

Gravement blessé au genou, Yvann Maçon ne devrait pas retrouver les pelouses avant longtemps. Pour combler l’indisponibilité longue durée du latéral gauche, les recruteurs de l'ASSE seraient attirés par le profil de Gaël Clichy. À 35 ans, l’ancien défenseur d’Arsenal (2003-2011) n’a aucune intention de raccrocher les crampons, loin de là. Pour garder la forme, l’ex-latéral gauche de Manchester City (2011-2017) s’entraîne actuellement avec Evian-Thonon. Malgré la fin du recrutement estival le 5 octobre dernier, l’AS Saint-Étienne peut signer l’ancien joueur de l’AS Cannes (2002-2003), car ce dernier est sans engagement depuis son départ de Basaksehir (2017-2020) lors du mercato estival.

Le latéral gauche lâche une première réponse à l'intérêt des Stéphanois

Gaël Clichy ne semble pas indifférent à un retour en France pour une dernière pige avant de prendre sa retraite. Si l’ ASSE souhaite l’attirer, l’ancien international français semble en retour séduit par le challenge stéphanois, au point d’avoir déjà recalé trois prétendants. « L’ASSE ? Ce n’est pas loin de là où je suis. Affaire à suivre. J’ai eu trois touches en France mais j’ai refusé », a-t-il en effet confié au micro de la chaîne Téléfoot. Mais pour les recruteurs de l’AS Saint-Étienne, l’affaire est encore loin d’être dans la poche et Gaël Clichy donnera sa décision finale après avoir consulté sa famille. En cas de signature, l’ancien Gunner sera-t-il une bonne prise pour la formation ligérienne ? On peut avoir des réserves vu l’âge avancé du joueur. À 35 ans, ce dernier semble désormais de l’autre côté de la pente. En revanche, côté expérience, l'ex-Citizen pourrait apporter beaucoup à l’ ASSE, où Claude Puel a clairement besoin de quelques joueurs expérimentés pour encadrer les jeunes talents.













Par JOËL