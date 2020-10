OM : Les critiques pleuvent après la déroute contre City

Publié le 28 octobre 2020 à 09:35

L'OM a concédé sa onzième défaite consécutive en Ligue des champions, la deuxième cette saison, mardi soir au stade Vélodrome face au Manchester City de Pep Guardiola (0-3). Les Marseillais n'ont jamais inquiété les Citizens et s'installent à la dernière place de leur groupe. Au lendemain de la déroute, les critiques pleuvent sur André Villas-Boas et ses hommes.

L'OM pas dans le coup

L'OM n'était une nouvelle fois pas dans le coup, mardi soir, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue des champions. Face au Manchester City de Pep Guardiola, les joueurs d'André Villas-Boas n'ont pas existé et ont subi un lourd revers (0-3) dans leur antre du Vélodrome, malheureusement à huis clos. Torres (18'), Gündogan (76') et Sterling (81') ont puni les Marseillais, qui concèdent une onzième défaite consécutive en Ligue des champions, à un revers du record d'Anderlecht (12). L'entraîneur portugais de l'OM a de nouveau été critiqué pour ses choix de composition et de tactique, se montrant assez agacé et fataliste en conférence de presse après match. "On a choisi ce système pour contrôler la largeur, mais on a perdu ce ballon facile, ils ont eu un pressing agressif. On savait comment sont les matches contre City. C'est une équipe qui maîtrise le ballon, tu as deux ou trois occasions. C'est toujours comme ça", a déclaré André Villas-Boas.

Villas-Boas et ses joueurs critiqués

Pour le consultant de Canal+, Pierre Ménès, "il n'y a pas eu de surprise, mardi soir au Vélodrome. L'OM n’a pas existé et Manchester City l’a emporté largement". La défaite contre un ogre comme City reste en effet logique, mais l'ampleur du score et surtout les performances des joueurs de Villas-Boas ont fâché le chroniqueur. "Mais ce qui est consternant après cette petite raclée, c’est l’attitude des Olympiens pendant le match, a tonné Ménès. On sait que cette équipe n’a pas les moyens mais surtout la volonté de jouer." Selon lui, les Marseillais ne se sont pas donné les moyens de l'emporter, ou du moins de venir embêter City. "La composition d’équipe concoctée par Villas-Boas disait clairement : « On joue le 0-0 et on espère un but. » Ce qui n’est évidemment jamais arrivé. Je ne sais pas à quoi joue le technicien portugais, je ne sais pas s’il veut lui aussi démontrer par l’absurde que son équipe est nulle..." De quoi rhabiller André Villas-Boas et ses joueurs pour l'hiver. L'OM devra se reprendre sur la pelouse du FC Porto lors de la troisième journée s'il veut garder une chance d'exister dans ce groupe.













Par Matthieu