Real Madrid : Gros malaise, Benzema taille et humilie Vinicius

Publié le 28 octobre 2020 à 10:35

Le Real Madrid a évité de peu une nouvelle déroute en Ligue des champions, sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (2-2). Menés de deux buts, les Madrilènes sont parvenus à revenir dans le match et arraché le nul, mais une scène étonnante a frappé les esprits et devrait créer un certain malaise dans le vestiaire de Zinédine Zidane.

Drôle d'ambiance au Real Madrid

Étrange atmosphère qui règne au sein du Real Madrid. L'équipe de Zinédine Zidane a retrouvé des couleurs ce week-end en Liga, en s'imposant sur la pelouse du FC Barcelone à l'occasion du Clasico (3-1). Mais les Madrilènes ont de nouveau joué à se faire peur en Ligue des champions, une semaine après une défaite inaugurale surprise sur le terrain du Santiago-Bernabeu, face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (2-3). Cette fois, en Allemagne, contre le Borussia Mönchengladbach, les coéquipiers de Karim Benzema étaient menés de deux buts, après un doublé de Marcus Thuram, mais ont su réagir et arracher le match nul en toute fin de rencontre grâce à son buteur français et à Casemiro. Mais une scène a surpris tout le monde et risque de créer la polémique en Espagne.

Benzema à Mendy : "Joue pas avec lui"

À la mi-temps de la rencontre entre le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid, comptant pour la deuxième journée de Ligue des champions, les caméras ont capté un étonnant échange entre les Français Karim Benzema et Ferland Mendy, dans le couloir qui les menait au terrain juste avant le début de la seconde période. Discrètement, Karim Benzema s'adresse à son coéquipier : "Il fait n'importe quoi, lâche l'attaquant. Frère, joue pas avec lui, la vie de ma mère. Il joue contre nous." La cible de l'attaquant madrilène ? Probablement Vinicius Jr, qui évolue dans le couloir avec Mendy. Le Brésilien n'a pas réalisé un bon match en Allemagne, remplacé par Zidane à la 70e minute et critiqué dans la presse, pour qui "il donne à Zidane des raisons de le faire asseoir sur le banc". Les images de l'échange entre Benzema et Mendy devraient créer néanmoins un malaise certain dans le vestiaire du Real Madrid, et quelques polémiques sur les plateaux télé espagnols.













Par Matthieu