OM : Florian Thauvin tacle Villas-Boas après Manchester City

Publié le 28 octobre 2020 à 13:05

L'OM a été battu par Manchester City (0-3), mardi en Ligue des champions. Florian Thauvin n’a pas apprécié le système de jeu mis en place par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas et l'a fait savoir.

OM : Florian Thauvin dénonce un bloc trop bas face à Manchester City

L'OM n’a pas pu contester le statut de grand favori de la poule C de Manchester City. Après avoir été battu au Pirée lors de la première journée de la phase de poule de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a encore perdu mardi au Vélodrome face aux Skyblues, vainqueurs du FC Porto (3-1) lors de la première journée. Selon Florian Thauvin, les Marseillais savaient qu’ils ne pouvaient pas faire jeu égal avec les Citizens. « On savait qu’ils allaient avoir la maîtrise du ballon », a reconnu l’ailier droit olympien après la rencontre. D’après l'Orléanais, l'OM avait donc décidé de « jouer avec un bloc bas et d’essayer de les prendre en contre-attaque ». Mais ce système de jeu n’a pas produit les effets escomptés. Et Florian Thauvin d’avouer : « C’est un autre niveau, il faut être honnête. »

Si l’ancien Magpie a admis la supériorité de Manchester City, il n’a en revanche pas accepté que l'OM soit resté adossé à ses cages durant tout le match. « Pour être honnête, quand vous passez tout le match à 30 mètres de votre but et qu’il vous reste 70 mètres à parcourir pour aller mettre un but en contre-attaque, c’est difficile d’avoir les jambes », a regretté Florian Thauvin, dénonçant ainsi la posture extrêmement défensive adoptée par André Villas-Boas. Pour le champion du monde 2018, le club phocéen devait se montrer plus entreprenant sur le plan offensif à des moments du match. « Il va falloir qu’on progresse dans l’utilisation du ballon et dans nos contres. »

Quelle suite pour les Marseillais ?

Après deux journées dans ces matches de poules, l'OM est dernier de la poule C, avec deux défaites, quatre buts encaissés et zéro marqué. De ce point de vue, les chances de qualification de la formation olympienne se sont sérieusement amenuisées. Mais pour André Villas-Boas et ses hommes, l’objectif de se qualifier pour le deuxième tour reste encore possible. La saison dernière, l’Atalanta Bergame avait également commencé avec deux défaites. Mais cela n’avait pas empêché la formation de Serie A d’arriver en quarts de finale de la complétion avant de se faire éliminer par le PSG. En revanche, aucun faux pas n’est plus permis à l’Olympique de Marseille. Il faut désormais enchaîner les victoires, à commencer par le FC Porto, prochain adversaire des Phocéens.













Par JOËL