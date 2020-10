Angers SCO : Un attaquant angevin placé en garde à vue !

Publié le 28 octobre 2020 à 12:35

Les Angevins n'ont pas pu savourer leur première victoire dans l'élite depuis les années 1970 sur la pelouse du Stade Rennais (2-1) très longtemps. Un des attaquants d'Angers SCO, qui a pris part à six des huit rencontres de l'équipe de Stéphane Moulin en Ligue 1 cette saison, a été placé en garde à vue, mardi, pour des faits de violence.

Angers SCO : Bahoken en garde à vue !

Coup dur pour le SCO. Les Angevins ont appris que leur avant-centre Stéphane Bahoken avait été placé en garde à vue, mardi, selon des informations du Courrier de l'Ouest confirmées par L'Equipe. L'attaquant d'Angers SCO, auteur de deux buts et d'une passe décisive cette saison en Ligue 1, est soupçonné de "faits de violence qui se seraient produits pendant le confinement" et aurait occasionné des jours d'ITT (interruption totale de travail) à la victime. Celle-ci serait sa compagne. Stéphane Bahoken est également accusé de faits de menace, qui seraient quant à eux survenus lundi. Bahoken aurait reconnu les faits et attendrait désormais une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui pourrait lui être proposée après son déferrement devant le parquet.

Une possible lourde peine

Stéphane Bahoken pourrait être condamné à une peine maximale de trois ans de prison, ainsi qu'à une amende de 45 000 euros. L'Equipe rappelle que le joueur d'Angers SCO est concerné par une autre affaire liée à une infraction routière, en attente de jugement. Enfin, au SCO, les problèmes judiciaires s'accumulent pour les éléments de l'effectif de Stéphane Moulin. Farid El Melali passe lui aussi, jeudi, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'ailier angevin de 23 ans répondra de deux faits d'exhibition sexuelle. Il a par ailleurs récemment été écarté du groupe pour des problèmes comportementaux. Angers SCO est actuellement 8e de Ligue 1 avec 13 points et vient de faire tomber le Stade Rennais pour la première fois de la saison en championnat.













