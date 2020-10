FC Barcelone : Bartomeu a un mot pour Messi après sa démission

Publié le 28 octobre 2020 à 14:35

Josep Maria Bartomeu n’est plus président du FC Barcelone. Il a démissionné de son poste ce mardi. Le désormais ancien dirigeant catalan n’a pas tenu à partir sans formuler un souhait pour Lionel Messi.

FC Barcelone : Bartomeu souhaite que Lionel Messi reste

Impliqué dans plusieurs scandales, Josep Maria Bartomeu ne faisait plus l’unanimité au FC Barcelone. Mis en difficulté par une motion de censure qui devait aboutir sur un référendum censé le maintenir à son poste ou précipiter son départ, le responsable espagnol a préféré prendre les devants en démissionnant de plein gré. Parmi les nombreuses raisons qui auraient poussé le désormais ancien président du Barça à cette décision extrême, figurent ses relations compliquées avec Lionel Messi. Après avoir voulu quitter le FC Barcelone lors du mercato estival, le génie argentin est finalement resté. Dans sa sortie pour expliquer sa décision d’abandonner son club de coeur, le sextuple Ballon d’Or n’avait pas caché ses relations très compliquées avec Josep Maria Bartomeu. De quoi mettre en difficulté ce dernier vis-à-vis des socios, à qui on n’a pas besoin de demander de choisir entre les deux hommes. Le dirigeant espagnol a donc démissionné.

Mais il avait tout fait pour convaincre l’Argentin de rester au FC Barcelone. « J'ai toujours essayé d'expliquer à lui, son agent et sa famille qu'on ne peut pas laisser partir Leo Messi », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse avant d’argumenter : « Pourquoi ? Parce qu'il est le meilleur joueur du monde et parce que nous commençons un nouveau projet avec Ronald Koeman dont la clé est Messi. » Beau joueur, le désormais ancien président du Barça n’en veut pas au sextuple Ballon d’Or. Malgré sa démission, il espère même que « dans les mois à venir, Leo Messi dira : "Je suis heureux car je reste à Barcelone, je vais prolonger mon contrat et je finirai ma carrière au club ».

Quelle réponse de l’Argentin ?

Lionel Messi n'a officiellement pas encore répondu au message d'adieu de son désormais ancien président. Mais le joueur de 33 ans va-t-il revenir sur ses envies d'ailleurs avec le départ de son "meilleur ami" ? Les supporters seront rapidement situés après l'arrivée du prochain président qui devrait être en mesure de relancer les discussions sur la prolongation du natif de Rosario, dont le contrat finit en juin 2021. Les socios retiennent leur souffle.













Par JOËL