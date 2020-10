PSG : Thomas Tuchel, ces rendez-vous vont sceller son avenir

Publié le 28 octobre 2020 à 15:05

Alors qu'il va disputer son deuxième match de Ligue des champions sur la pelouse d'Istanbul Basaksehir, ce mercredi soir (21 h), le PSG est passé au niveau supérieur concernant Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand, tombé en disgrâce, a rendez-vous au Qatar avec les propriétaires du club pour discuter de son avenir.

La fin de l'aventure au PSG est proche pour Tuchel

Thomas Tuchel doit se demander à quelle sauce le PSG va le manger. L'entraîneur allemand est plus que jamais sur la sellette alors que ses joueurs affronteront Istanbul Basaksehir, mercredi soir (21 h), pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, avec la ferme intention de relever la tête après le revers subi au Parc des Princes contre Manchester United. Mais l'ancien coach du Borussia Dortmund ne fait plus grand-chose pour aller dans le sens de ses dirigeants et reste fidèle à ses convictions, au risque de fâcher l'intelligentsia qatarienne du Paris SG. En effet, Tuchel aurait décidé de faire de nouveau évoluer Marquinhos au milieu de terrain en Turquie, replaçant Danilo Pereira en défense centrale. Un choix tactique qui énerve beaucoup l'état-major parisien et qui, selon Pierre Ménès, est fait "pour emmerder Leonardo".

L'entraîneur parisien commence également à subir la fronde de ses joueurs. Kylian Mbappé aurait fait du départ de Thomas Tuchelune condition sine qua non de sa prolongation de contrat, qui prend fin en juin 2022. Un dossier bouillant pour Leonardo et les dirigeants du PSG, qui ne s'imaginent pas voir partir leur star au rabais, voire gratuitement, lors d'un futur mercato. Une volonté qui expliquerait l'attitude de Mbappé et de Neymar sur le terrain, les deux vedettes paraissant de moins en moins concernées et de plus en plus réfractaires aux consignes de Tuchel. Ainsi, Doha aurait fixé deux rendez-vous avec l'entraîneur afin de discuter de son avenir.

Thomas Tuchel fixé dans quelques semaines

Alors que son contrat se termine à l'issue de la saison, Thomas Tuchel pourrait bien ne pas en voir le bout. Le site spécialisé ParisFans croit, effectivement, savoir que l'entraîneur du PSG s'est vu fixer deux rendez-vous par l'état-major du PSG. Doha veut rencontrer le coach afin de parler de son avenir et il fait peu de doutes qu'une prolongation ne sera pas à l'ordre du jour. Ces rencontres devraient avoir lieu dans les prochaines semaines, la première pourrait se tenir après le match du PSG contre le RB Leipzig, en Allemagne, au terme des matches aller de la phase de poule de Ligue des champions. Le second se déroulerait logiquement à l'issue de cette phase de poule et les résultats obtenus sur la période seront déterminants pour l'avenir de Thomas Tuchel au Paris SG, qui semble bien mal engagé.













Par Matthieu