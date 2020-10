FC Barcelone : Bartomeu, un cadeau empoisonné avant de partir

Publié le 28 octobre 2020 à 16:05

Les socios du FC Barcelone se réjouissent ce mercredi, Josep Maria Bartomeu a démissionné de son poste de président du Barça, lui qui était très critiqué depuis plusieurs mois et l'enchaînement des crises au sein du club catalan. L'ex-président a néanmoins laissé un petit cadeau empoisonné à son désormais ancien club avant de partir.

Le FC Barcelone d'accord pour la Superligue

C'est un soulagement pour une bonne partie des socios du FC Barcelone. Sur la sellette depuis plusieurs mois, le président Josep Maria Bartomeu a été poussé au départ par les supporters catalans, qui avait émis contre lui une motion de censure et s'apprêtait à voter sa destitution à l'aide d'un référendum. Mais Bartomeu a préféré prendre les devants en posant sa démission mardi soir, empêtré qu'il était dans diverses crises au sein du Barça : le vrai faux départ de Lionel Messi, l'utilisation d'une société de communication qui, dans une campagne, défiera les joueurs catalans dans l'affaire de la baisse des salaires, l'humiliation des Barcelonais en Ligue des champions contre le Bayern Munich (8-2) au mois d'août... Rien ne pouvait plus sauver Josep Maria Bartomeu, tombé en disgrâce.

La petite bombe de Bartomeu avant son départ

Plus les jours vont passer, plus les langues vont se délier du côté des démissionnaires. Josep Maria Bartomeu a déjà taclé la Generalitat (la commune autonome de Catalogne) en expliquant que son départ était un choix "responsable" face à la volonté de l'instance d'autoriser un vote physique en pleine période de rebond de l'épidémie de Covid-19. Mais il a également livré un petit secret : sous sa présidence, le FC Barcelone a accepté de participer à l'éventuelle future Superligue européenne, voulue par les équipes les plus prestigieuses du Vieux Continent et soutenue par la FIFA. "Nous avons accepté une proposition de participation à une future Superligue européenne, un projet soutenu par les meilleures équipes d'Europe, a lâché Bartomeu. Les détails de la proposition seront à disposition de la prochaine équipe dirigeante et devront être ratifiés pour la prochaine assemblée." Le futur président a déjà un gros dossier sur la table...













Par Matthieu