Ex-LOSC : Rémy répond au boycott turc des produits français

Publié le 28 octobre 2020 à 19:05

Les relations entre la France et la Turquie sont actuellement tendues. Pendant ce temps, Loïc Rémy, ancien attaquant du LOSC, est tout feu tout flamme avec son nouveau club, Rizespor (D1 turque).

Loïc Rémy, une bonne prise pour Rizespor

À 33 ans (34 ans en janvier prochain), Loïc Rémy a encore du talent à revendre. Parti libre du LOSC en fin de saison dernière, l’avant-centre français aurait voulu s’engager avec Benevento (Serie A). Mais sa visite médicale n’a pas été concluante. L’ancien Lillois a donc atterri en Turquie, chez Rizespor. Bien en a pris aux recruteurs de cette équipe de Super Lig. L’ancien attaquant de l’OGC Nice (2008-2010) ne cesse d’enfiler les buts depuis le début de la saison. Lors des six derniers matchs de championnat avec Rizespor, l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille (2010-2013) a marqué cinq buts. Le 17 octobre, le buteur passé par l’Olympique Lyonnais (2006-2008) a même inscrit un triplé, le premier de sa carrière. De quoi le réjouir. « Je suis heureux, c’est le premier triplé de ma carrière. Je ne me fixe pas d’objectifs de buts en championnat. Je veux marquer autant de buts que je peux, contribuer à l’équipe. Plus je marque, plus je serai heureux », s’est félicité l’ancien Lensois dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Loïc Rémy, une grosse perte pour le LOSC ?

Loïc Rémy a quitté le LOSC parce que les deux parties n’auraient pas trouvé d’accord pour prolonger. Pour combler le départ de l’ancien attaquant de Chelsea (2014-2017), les recruteurs lillois ont signé un attaquant tout aussi expérimenté, en la personne de Burak Yilmaz (35 ans). Si ce dernier n’est pas encore parvenu à faire véritablement oublier le Français, on ne peut cependant pas dire qu’il a les pieds carrées. En revanche, l’autre attaquant recruté cet été pour renforcer le secteur offensif de Lille OSC, Jonathan David, ne donne pas du tout satisfaction. Depuis le début de la saison, le jeune Canadien, acheté 31,5 millions d’euros (plus gros achat de l’histoire des Dogues) n’a pas encore marqué le moindre but...













Par JOËL