FC Nantes : Hommage symbolique à Henri Michel avant Paris

Publié le 29 octobre 2020 à 01:30

Décédé en 2018 de suite d’un cancer, Henri Michel est une figure historique du FC Nantes. Le club va lui rendre un ultime hommage en inaugurant sa statue aux abords de la Beaujoire.

Henri Michel immortalisé par le FC Nantes ce samedi

Voilà de quoi donner du baume au cœur aux supporters du FC Nantes. Alors que quelques joueurs du FCN sont actuellement atteints par la Covid-19, le club du Bord de l’Erdre compte rendre un ultime hommage à une de ses icônes. Samedi avant la rencontre contre le PSG, une statue en l’honneur d’Henri Michel sera inaugurée dans la cour d’honneur de La Beaujoire. Président de l’association « À la Nantaise », Éric Swidurski se réjouit de voir ce projet aboutir. L’association qu’il dirige militait depuis le décès du technicien en avril 2018 pour qu’une statue soit érigée en son honneur. Ce sera chose faite samedi avant le coup d’envoi du match entre le FCN et le PSG à La Beaujoire.

Kita taclé pour la statue d’Henri Michel

Satisfait du fait qu’une statue sera enfin érigée en l’honneur d’Henri Michel, Éric Swidurski déplore les choix de Waldemar Kita. Pour le président de « À la Nantaise », le patron du FC Nantes est « un individualiste ». Pour le président de cette association, le timing et l’emplacement ne sont pas idoines pour célébrer cette légende. « C’est une inauguration sans les supporters, en catimini. Pourtant, on a fait des réunions de concertation sur la nature de l’œuvre, le choix de son emplacement et la posture que pourrait adopter Henri Michel […] Kita a choisi la Beaujoire, avec personne pour fêter dignement ce grand joueur qu’était Henri Michel », déplore Éric Swidurski interrogé par Presse Océan.













Par Ange A.