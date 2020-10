Juventus - Barça (0-2) : Koeman savoure le succès à Turin

Publié le 29 octobre 2020 à 02:00

Le FC Barcelone s’est imposé dans le choc de la 2e journée de la Ligue des champions. Mercredi, le Barça a dominé la Juventus de Turin (0-2). Ronald Koeman, le coach des Blaugranas, a exprimé sa satisfaction après la rencontre.

Le Barça bat la Juventus de Turin privée de CR7

Défait par le Real Madrid (1-3) samedi en Liga, le FC Barcelone a relevé la tête mercredi. Le Barça s’est imposé (0-2) sur la pelouse de la Juventus de Turin. Ousmane Dembélé (14e) et Lionel Messi (90+1, s.p) ont offert la victoire aux Blaugranas. Avec ce succès, le FCB enchaîne une deuxième victoire en C1 et garde la tête de sa poule. Lors de la première journée, les hommes de Ronald Koeman avait passé une manita aux Hongrois de Ferencvaros (5-1) au Camp Nou. Contre les Culés, les Bianconeris étaient de nouveau privés de Cristiano Ronaldo. Le Portugais est toujours positif à la Covid-19. Malgré sa défaite, le club du Piémont reste dauphin de Barcelone après le nul entre Ferencvaros et le Dynamo Kiev (2-2).

Koeman souffle après le Clasico perdu

Après la victoire du Barça, Ronald Koeman n’a pas caché sa satisfaction. Surtout que le FC Barcelone traverse une période difficile après la défaite contre le Real et la démission de Josep Maria Bartomeu. « On a fait un grand match, contre une très grande équipe […] L’équipe a très bien réagi, malgré la démission du président mardi. Je ne pense pas que cela va avoir un effet, il faut se concentrer sur la partie sportive, les choses extra-sportives ne sont pas de notre ressort », a déclaré le technicien néerlandais.













Par Ange A.