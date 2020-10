ASSE Mercato : La décision radicale de Stéphane Ruffier

Publié le 29 octobre 2020 à 06:00

Opposé à son coach Claude Puel, Stéphane Ruffier broie du noir à l’AS Saint-Étienne depuis de longs mois. En fin de contrat et dans le dur chez les Verts, le portier stéphanois a fait un choix fort pour son avenir.

L’énorme révélation du clan de Stéphane Ruffier sur son avenir

Gardien titulaire de l’ASSE depuis près de 10 ans, Stéphane Ruffier est aujourd’hui un indésirable à Saint-Étienne. En conflit avec Claude Puel, le portier de 34 ans a perdu sa place de numéro 1 au profit de son ancienne doublure Jessy Moulin. L’ancien gardien de Monaco n’entre plus dans les plans du coach des Verts. Lequel a préféré lancer deux autres jeunes pour former son trio de gardiens cette saison. Malgré sa situation complexe, l’international tricolore (3 sélections) n’entend pas quitter le Forez. Assurance donnée par son avocate Dorothée Bisaccia-Bernstein dans un entretien à France Bleu Loire. « Aujourd’hui, on l’empêche de jouer au football mais il ne veut pas partir pour un autre club. On lui a prêté un tas d’intentions, lui ce qu’il veut c’est rester et jouer au football malgré le fait qu’on essaye de le pousser à la faute pour rompre son contrat », a révélé l’avocate du joueur.

La galère de Ruffier partie pour perdurer à l’ASSE ?

Cette révélation confirme que Stéphane Ruffier reste attaché à l’AS Saint-Étienne malgré toutes ses frustrations. Désireux d’aller au terme de son contrat avec l’ASSE, le natif de Bayonne avait refusé de rejoindre le Dijon FCO cet été. Comme l’a indiqué Dorothée Bisaccia-Bernstein, le portier ne souhaite que jouer au football. Mais avec le différend qui l’oppose à Claude Puel, il semble parti pour vivre une saison blanche pour sa dernière année chez les Verts.













Par Ange A.