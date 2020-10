Stade rennais : Stéphan réaliste après sa défaite à Séville

Publié le 29 octobre 2020 à 08:00

Le FC Séville a dominé le Stade rennais (1-0) mercredi lors de la 2e journée de la Ligue des champions. Pour Julien Stéphan, la marche était trop haute pour le SRFC.

Julien Stéphan réagit à la défaite du Stade rennais contre Séville

Accroché par le FK Krasnodar lors de la 1re journée, le Stade rennais n’a pas fait mieux contre le FC Séville. Mercredi, le SRFC s’est incliné sur la pelouse du club andalou (1-0). Un but de Luuk De Jong a suffi aux Rojiblancos pour battre Rennes. Pour ce match, Julien Stéphan était notamment privé de sa pépite Eduardo Camavinga et de l’expérimenté Steven N’Zonzi. Pour autant, le coach de Rennes n’en fait pas une excuse pour justifier sa défaite. Pour le technicien breton, Séville a été supérieur. « Ça a été une soirée compliquée, face à une équipe très forte, qui a eu une grosse maîtrise collective […] On est tombé sur une équipe plus forte », a expliqué le coach du SRFC.

Les leçons du revers à Séville

Le Stade rennais fait partie des néophytes de la C1 cette saison. Rennes dispute en effet la première campagne de Ligue des champions de son histoire. Julien Stéphan veut tirer les leçons de la défaite contre le FC Séville. « On va apprendre énormément de cette rencontre, même si elle était difficile pour nous », a-t-il confié. Pour sa prochaine sortie, le SRFC sera de nouveau opposé à un gros morceau. Mercredi, le club breton se déplace sur la pelouse de Chelsea. Sortis sur blessure contre Séville, Daniele Rugani (cuisse) et Benjamin Bourigeaud (mollet) sont pour le moment incertains pour cette rencontre.













Par Ange A.