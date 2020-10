FC Barcelone : Succession de Bartomeu, les favoris déjà connus

Publié le 29 octobre 2020 à 11:00

Josep Maria Bartomeu a démissionné de la présidence du Barça mardi dernier. La presse espagnole avance huit candidats à la succession du désormais ancien patron du FC Barcelone.

FC Barcelone : huit candidats à la succession de Bartomeu

Josep Maria Bartomeun’est plus le président du FC Barcelone depuis mardi dernier. Rattrapé par plusieurs scandales qui ont jalonné son règne (départ de Neymar, magouilles avec une société de communication numérique, envie d’ailleurs de Lionel Messi, perte du titre de Liga, échecs répétés en Ligue des champions depuis 2015, humiliation face au Bayern Munich 2-8…), le dirigeant catalan a été contraint à la démission par une motion de censure largement votée contre lui. Pour lui succéder au très convoité poste de président du FC Barcelone, dont l’intérim est assuré par Carles Tusquets, huit candidats se seraient plus ou moins déclarés. Selon les médias espagnols, il s'agit de Joan Laporta, Victor Front, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Jordi Farré, Agustí Benedito, Toni Freixa et Lluis Fernandez.

Quels favoris à la succession de Bartomeu ?

La presse espagnole explique que deux favoris se dégagent de ces huit candidats plus ou moins déclarés. Plus connu de tous pour avoir déjà été président du FC Barcelone (2003-2010), Joan Laporta est présenté comme un sérieux candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu. À noter que Joan Laporta ne s’est pas encore officiellement présenté. Mais les journalistes espagnols pensent qu’il ne tardera pas à le faire. Ses chances de se faire réélire reposent sur son bilan à la tête du Barça et sa décision d’avoir nommé Pep Guardiola au poste d’entraîneur. Joan Laporta est également un partisan de l’indépendance de la Catalogne. Or, en Catalogne, la position politique de tout candidat à un poste électif vaut son pesant d’or…

Mais Joan Laporta est sérieusement concurrencé sur ce terrain politique par Victor Front, également indépendantiste catalan convaincu. D’ailleurs, la presse le présente comme le grand favori à la succession de Josep Maria Bartomeu et Marca rappelle qu’il a été le premier à déclarer sa candidature. Mieux, Victor Front est même déjà en campagne, à en juger par ses nombreuses rencontres avec les socios, à qui il assure qu’il a le soutien de Xavi Hernandez, ancienne gloire de l’écurie barcelonaise. Qui de l’ancien président Joan Laporta ou du grand favori Victor Front va succéder au démissionnaire Josep Maria Bartomeu ? Les élections auront lieu dans les trois prochains mois.













Par JOËL