ASSE Mercato : Un attaquant du LOSC dans le viseur

Publié le 29 octobre 2020 à 10:00

L'ASSE manque de profondeur dans un effectif très jeune et commence à en payer le prix, avec quatre défaites consécutives en Ligue 1, malgré un très bon début de saison. Les Verts avaient tenté, durant le mercato, de faire venir un attaquant et s'étaient renseignés sur un jeune attaquant du LOSC.

L'ASSE n'a pas eu son attaquant

Le manque d'expérience et de profondeur dans l'effectif professionnel commence à se faire sentir du côté de l'AS Saint-Etienne. Les joueurs de Claude Puel sont dans une très mauvaise passe en Ligue 1, avec quatre défaites de rang et cinq matches sans victoire. La jeunesse de l'équipe, qui avait pourtant fait sa force en début de saison, commence à accuser le coup et le manque de maturité pèse lourd. L'ancien capitaine emblématique de l'ASSE, Loïc Perrin, l'a lui-même fait récemment remarquer. Un ou deux joueurs d'expérience ne feraient pas de mal. Gaël Clichy s'est d'ailleurs porté volontaire pour combler plusieurs manques stéphanois à la fois. Pourtant, le club forézien a cherché à se renforcer pendant tout le mercato, notamment en attaque, mais ses efforts ont souvent été vains. M'Baye Niang, l'attaquant du Stade Rennais, a longtemps été espéré, mais l'affaire a capoté.

Un intérêt pour un joueur du LOSC

Les recruteurs de l'ASSE n'ont pas chômé, en faisant notamment venir le défenseur Panagiotis Retsos du Bayer Leverkusen pour combler le départ de Wesley Fofana. Mais leur quête d'un buteur n'a pas abouti, malgré de nombreuses pistes étudiées, notamment une qui les a conduits vers Lille. Timothy Weah (20 ans) était dans le viseur de l'AS Saint-Etienne, qui s'est renseignée auprès du LOSC, comme le révèle L'Equipe. Après l'échec rencontré avec M'Baye Niang, les Verts se sont penchés sur le fils du grand George Weah, qui entrait dans le projet de jeunesse de Claude Puel. Une prise d'information "tardive" et "sous la forme d'un prêt", écrit le quotidien. Les discussions n'ont pas été plus loin, les nombreuses blessures qui accompagnent la carrière de Timothy Weah ont peut-être refroidi l'ASSE, mais l'affaire aurait pu être bénéfique pour un joueur à la relance qui n'entre pas vraiment dans les plans de l'entraîneur lillois, Christophe Galtier.













Par Matthieu