FC Barcelone Mercato : Messi veut rester, tout dépend du PSG

Publié le 29 octobre 2020 à 14:00

Lionel Messi devrait quitter le Barça à la fin de la saison. Mais le départ de Josep Maria Bartomeu aurait tout chamboulé et l’Argentin aurait choisi de rester, mais à une condition qui paraît très difficile à remplir pour le FC Barcelone.

Barça : Lionel Messi réclame encore et toujours le retour de Neymar

Pour Lionel Messi, le départ de Josep Maria Bartomeu devrait rimer avec un retour du Barça au premier plan, tant en Liga qu’en Ligue des champions. Un nouveau projet auquel le sextuple Ballon d’Or se déclare prêt à participer. Autrement dit, le natif de Rosario ne souhaite plus abandonner le FC Barcelone à la fin de la saison, comme initialement prévu. Bonne nouvelle pour léquipe catalane ? Pas forcément. En effet, avec la démission de son grand ennemi, Lionel Messi estime que rien ne devrait plus s’opposer à un retour de Neymar. Selon les informations de Don Balon, le génie argentin fait du retour du Brésilien du PSG une des conditions majeures pour qu’il accepte de prolonger avec le club culé.

Un retour du Brésilien au FC Barcelone est-il possible ?

Que Lionel Messi ne veuille plus absolument abandonner le Barça est déjà un motif de satisfaction pour les socios. En revanche, un retour de Neymar au FC Barcelone semble pratiquement impossible. En effet, Neymar est lié au PSG jusqu’en juin 2022. Pour signer le retour de l’international brésilien, les recruteurs barcelonais devront être en mesure de racheter les années de contrat qu’il lui reste avec le Paris Saint-Germain. Or, la crise économique sévit au Barça et avait même motivé le démissionnaire Josep Maria Bartomeu à proposer une baisse des salaires de 30%. De plus, avant son départ, l’ancien dirigeant catalan a prolongé de gros salaires du vestiaire (Sergio Busquets, Gerard Piqué, Marc-André Ter Stegen…). Enfin, si Lionel Messi décide de rester, il faudra envisager sa prolongation, avec ce que cela implique comme revalorisation salariale pour un joueur qui émarge déjà à 87 millions d’euros par an. Autant de raisons qui portent à émettre de sérieuses réserves sur la possibilité pour le club de Liga de signer le retour de Neymar.













Par JOËL