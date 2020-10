Foot européen : Superligue, les 18 équipes déjà connues !

Publié le 29 octobre 2020 à 13:30

L'information avait été révélée par les médias anglais le 20 octobre, l'avenir du foot européen va peut-être être chamboulé avec la création d'une Superligue, un championnat qui se disputerait au cours de la saison entre les plus grands clubs d'Europe et qui pourrait mettre un terme à la Ligue des champions telle qu'on la connait. Ces derniers jours, les noms des 16 à 18 clubs qui constitueraient cette nouvelle compétition commencent à sortir.

Le nouveau visage du foot européen

C'est un projet de longue date, un fantasme pour les propriétaires des plus grands clubs d'Europe, qu'on croyait abandonné avant qu'il ne revienne plus que jamais sur le devant de la scène. Ces dernières semaines, les rumeurs faisant état d'un projet de Superligue européenne ont redoublé, jusqu'à l'information de Sky News : le projet serait bien sur les rails, les clubs discuteraient entre eux et la FIFA aurait donné son accord. Un montage financier d'environ 5 milliards d'euros serait à l'étude pour financer cette compétition qui assurerait des revenus de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année aux clubs fondateurs. La Superligue se terminerait par des play-offs, un tournoi final à l'image de ce qui s'est fait durant le mois d'août avec le Final 8 de la Ligue des champions, à Lisbonne.

Quels clubs pour cette Superligue ?

L'UEFA voit en revanche cette nouvelle compétition d'un mauvais oeil. Aleksander Ceferin, le patron du football européen, "a clairement indiqué à plusieurs reprises que l'UEFA s'oppose fortement à une Superligue», a déclaré l'instance à l'AFP. Mais son avis pourrait ne pas peser lourd dans la balance, car la machine semble bel et bien en marche. Le président démissionnaire du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a lâché une petite bombe lors de son départ, révélant que le Barça avait accepté le projet et assuré de sa participation cette Superligue qui commencerait en septembre 2022. Petit à petit, la liste des clubs commence à sortir et tous les gros poissons sont là. Du côté des équipes anglaises, qui seraient les instigatrices du projet, malgré les réticences d'Arsène Wenger qui craint "une destruction du foot anglais", Manchester United, Arsenal et Liverpool seraient partants. Le FC Barcelone, le Real Madrid et Valence également en Espagne. L'Inter Milan, l'AC Milan et la Juventus Turin formeraient le contingent italien, tandis que l'Allemagne enverrait le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et, bien sûr, le Bayern Munich défendre ses couleurs. Le FC Porto, l'Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven seraient les trois clubs extérieurs aux cinq grands championnats. La France, quant à elle, serait représentée par le PSG, l'OL et l'OM. Ne reste plus qu'à attendre les confirmations ou observer le grand bluff.













Par Matthieu