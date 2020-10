OM Mercato : Difficultés à l’horizon dans un dossier chaud

Publié le 29 octobre 2020 à 20:44

Attiré par le profil de Nikola Maksimovic, l’ OM ne serait toutefois plus le seul club en lice. Désormais, l’Olympique de Marseille devra faire face à la concurrence de deux géants de Serie A.

OM : Nikola Maksimovic dans le viseur

Nikola Maksimovic est une cible intéressante à plus d’un titre. En plus d’être un défenseur central imposant dans le secteur défensif du SSC Naples, le Serbe sera en fin de contrat en juin prochain et n’a pas l’intention de prolonger. Une bonne nouvelle pour l’ OM qui l’aurait coché sur la liste de ses cibles défensives pour combler le très probable départ de Duje Caleta-Car l’été prochain. En raison de son budget très limité, l’écurie phocéenne souhaite d’abord signer des joueurs libres de tout contrat. Mais l’Olympique de Marseille est désormais loin d’être le seul club attiré par la possibilité de signer le Napolitain de 28 ans sans payer d’indemnité de transfert.

Les deux clubs de Milan désormais aux trousses du Serbe

Le dossier Nikola Maksimovic aurait également suscité l’intérêt du Milan AC. Désireux de redorer leur blason d’antan, les Rossoneri ont beaucoup investi dans le recrutement pendant le mercato estival. Mais la crise économique née de la situation sanitaire n’épargne aucun club, même si chaque formation ne l’éprouve pas au même degré. Le Milan AC ne cracherait donc pas sur une occasion de signer un bon joueur à zéro euro. Cependant, l’ OM devrait surtout redouter l’intérêt de l’Inter Milan pour le Napolitain. Pour les Nerazzurri, le dossier Nikola Maksimovic est une priorité. Selon les informations de FCInterNews, les recruteurs de l’Inter Milan se seraient même déjà renseignés sur la possibilité d’un transfert du défenseur central du SSC Naples auprès de son agent Fali Ramadani.

Reste désormais à voir qui de l' OM, du Milan AC ou de l'Inter Milan raflera la mise le mise l'été prochain.













Par JOËL