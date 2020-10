ASSE : Un ancien Vert sur le point de faire son retour

Publié le 29 octobre 2020 à 16:30

L'ASSE est dans le dur en Ligue 1 ces dernières semaines. Gangréné par les blessures, le club du Forez n'y arrive plus en championnat, avec quatre défaites concédées lors de ses cinq dernières sorties. Après avoir vendu Wesley Fofana à Leicester City au mercato, les Verts ont tenté de se faire prêter pour une saison supplémentaire William Saliba, vendu en 2019 à Arsenal.

L'ASSE n'oublie pas William Saliba

En vendant Wesley Fofana en Angleterre, à Leicester City, contre 35 millions d'euros hors bonus, l'ASSE a fait une superbe opération financière. Du même ordre que celle réalisée un an plus tôt avec Arsenal de William Saliba (19 ans), qui était jusqu'alors, avec 29 millions d'euros, la meilleure vente de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Le deal impliquait le prêt du joueur chez les Verts pour la saison 2019-2020, une saison tronquée pour Saliba, à la fois par les blessures et par l'arrêt des compétitions dû à la crise sanitaire du Covid-19. Mais l'ASSE, après le départ de Fofana, a tenté de se faire prêter une nouvelle fois son ancien joueur, qui ne bénéficiait que de peu de temps de jeu chez les Gunners. En vain.

Mikel Arteta regrette ses choix

De son côté, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, n'a pas encore fait jouer l'ancien Vert en équipe première, qui ronge son frein avec la réserve. Pire encore, le staff des Gunners n'a même pas pris la peine de l'inscrire sur la liste des joueurs disponibles en Ligue Europa. Une décision qu'Arteta et Arsenal regrettent aujourd'hui amèrement, alors que se dessine la deuxième journée de la compétition avec la venue, ce jeudi soir (21 h), de Dundalk à l'Emirates Stadium. "Je me sens vraiment mal pour William Saliba, a révélé Mikel Arteta avant la rencontre. Parce que nous avions tellement de défenseurs centraux, nous avons décidé de le laisser en dehors de l'équipe pour cette compétition, ce qui a été une décision très dure à prendre pour moi. Mais quand vous prenez ces décisions, vous ne pouvez pas toujours penser à tous les scénarios possibles." De quoi rendre un peu amère l'ASSE, qui vient de perdre le défenseur Panagiotis Retsos sur blessure.

Le coach des Londoniens, lui, connait une pénurie de défenseurs, avec David Luiz, Rob Holding, Calum Chambers et Pablo Mari sur le flanc, et aurait bien aimé pour bénéficier de l'ancien de l'ASSE "en forme et disponible pour jouer". Un joli couac pour Arsenal, mais de bonnes nouvelles à venir pour William Saliba. "Oui, il va beaucoup mieux, a expliqué Arteta, par rapport aux difficultés d'intégration du jeune français. Il se sent beaucoup plus en confiance, son anglais s'améliore et il commence à bien mieux comprendre notre travail physique. Il a joué quelques matches avec la réserve et il en avait besoin car il n'avait plus joué depuis sept ou huit mois. Les choses s'améliorent progressivement." Ce week-end se dessine le choc entre Manchester United et Arsenal. Un choc qui pourrait être une première pour Saliba.













Par Matthieu