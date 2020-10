RC Strasbourg : Laurey contaminé, un effet immédiat à prévoir

Publié le 29 octobre 2020 à 23:45

Le coronavirus vient de frapper du côté du RC Strasbourg. Trois personnes, dont l’entraîneur Thierry Laurey, ont été testées positives au coronavirus. Cette situation pourrait avoir des conséquences néfastes sur le prochain match des Strasbourgeois.

RC Strasbourg : Thierry Laurey, son adjoint et Aholou positifs au Covid-19

Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace ce jeudi, trois personnes ont été contaminées par le coronavirus au RC Strasbourg. Le média cite l’entraîneur Thierry Lauray, son adjoint Fabien Lefèvre et le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou. Mis à l’isolement depuis mercredi, ces trois personnes ne seront très probablement pas du déplacement à Reims, dimanche (15h), pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Mais deux de ces trois cas pourraient suffire à reporter ce match.

Vers un report du match contre le Stade de Reims ?

Selon le règlement de la Commission Covid de la LFP, un match ne peut être reporté que si un club compte plus de 10 joueurs testés positifs parmi les 30 inscrits sur la liste déposée à la Ligue. De ce point de vue, Jean-Eudes Aholou étant le seul joueur concerné, le match contre le Stade de Reims ne devrait pas être reporté. Mais le règlement précise également qu’au moins un gardien professionnel et l’entraîneur principal ou son premier adjoint doivent être présents. Or, Thierry Laurey et son adjoint Fabien Lefèvre ne devraient pas être disponibles avant dimanche prochain. Le RC Strasbourg pourrait donc demander que le match contre les Rémois soit reporté.

Ainsi, après le report à une date ultérieure du choc OM-RC Lens, initialement programmé vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, la rencontre entre le Stade de Reims et le RC Strasbourg pourrait être replanifiée à son tour. Pire, une suspension du championnat en raison du retour en force du coronavirus en France pourrait être décidée.













Par JOËL