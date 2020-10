FC Metz Mercato : Les Grenats concluent deux opérations (Off)

Publié le 29 octobre 2020 à 22:45

Ce jeudi soir, le FC Metz a annoncé la signature d’Aaron Leya Iseka en provenance de Toulouse FC (Ligue 2). Au rayon des départs, les Grenats ont libéré Geronimo Poblete, en route pour le Deportes La Serena (D1 de Chili).

FC Metz : Aaron Leya Iseka prêté par le Toulouse FC

Dans les tuyaux ces derniers jours, l’arrivée d’Aaron Leya Iseka au FC Metz est officielle depuis ce jeudi soir. L’attaquant belge a été signé sur la base d’un prêt avec option d’achat. Il arrive en qualité de joker médical pour combler l’absence longue durée du buteur sénégalais Ibrahima Niane, victime d’une rupture du ligament croisé. Il sera indisponible pendant 6 mois. Pour ses premiers mots sur le site officiel de la formation messine, l’ancien joueur de l'Olympique de Marseille a déclaré être conscient « de l'opportunité et du challenge » qui s’offraient à lui en rejoignant les Grenats. Le joueur de 22 ans a ajouté qu’il avait vraiment hâte de découvrir ses nouveaux coéquipiers au FC Metz, de s’entraîner et de jouer avec eux et que la présence de Frédéric Antonetti sur le banc de ce club avait beaucoup joué dans son choix. L’ex-joueur d’Anderlecht a également assuré qu’il appréciait beaucoup le jeu pratiqué par le club mosellan, style de jeu qui lui convient parfaitement. Aaron Leya Iseka attend impatiemment ses débuts sous les couleurs messines. Il promet de tout donner pour aider sa nouvelle formation.

Geronimo Poblete quitte la Moselle

Seconde opération conclue par le FC Metz ce jeudi, le départ de Geronimo Poblete. Ce joueur rejoint le Deportes La Serena (D1 de Chili). Le milieu de terrain argentin de 27 ans a résilié sa dernière année de contrat en Moselle pour rejoindre le club chilien. Ainsi, après avoir connu le haut niveau européen, Geronimo Poblete se retrouve en Amérique Latine pour relever un nouveau challenge.













Par JOËL