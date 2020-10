LOSC : Galtier livre le secret du come-back contre le Celtic

Publié le 30 octobre 2020 à 00:30

Le LOSC reste la seule équipe française invaincue après deux journées de Coupe d’Europe. Mené sur sa pelouse à la mi-temps jeudi, le Lille OSC est parvenu à arracher le match nul contre le Celtic Glasgow (2-2). Christophe Galtier salue la performance des Dogues.

Le LOSC arrache le nul contre le Celtic Glasgow

Victorieux du Sparta Prague lors de la 1re journée (4-1), le LOSC n’a pas réussi à enchaîner un deuxième succès. Jeudi, le Lille OSC a été accroché à domicile par le Celtic Glasgow. Les Lillois auraient même pu s’incliner à Pierre-Mauroy. Les Dogues étaient menés (0-2) à la pause. Des réalisations de Zeki Celik (67e) et Jonathan Ikoné (75e) ont évité la défaite à Lille. Après la rencontre, Christophe Galtier a salué le caractère affiché par ses poulains. Il révèle notamment avoir motivé ses troupes pour revenir à la hauteur des Écossais. « À la mi-temps, j’ai dit aux joueurs que ce n’était pas le visage de l’équipe, que c’était la première fois que l’on était menés de deux buts, que l’Europe nécessitait plus de générosité », a-t-il confié selon les propos rapportés par L’Équipe.

Une inquiétude pour Jonathan David ?

Recrue la plus chère de l’histoire du LOSC, Jonathan David est encore resté muet contre le Celtic. Il aurait même pu ouvrir son compteur but contre les visiteurs. Mais il a vu son penalty détourné par le portier écossais. Malgré cet échec, l’attaquant canadien garde la confiance de son coach. « Jonathan David va marquer. Vous pouvez évidemment imaginer le visage qu’il a dans le vestiaire […] Mais on va l’aider, il est évidemment déçu mais il est quand même content que l’équipe ait pu réagir », a indiqué Christophe Galtier. L’ancien de La Gantoise en est désormais à 10 matchs sans le moindre but avec Lille. Reste à savoir s’il sera enfin décisif lors des prochains chocs qui attendent le club nordiste. Dimanche, les Dogues reçoivent l’OL en Ligue 1. Jeudi prochain, ils seront opposés à l’AC Milan, actuel leader de leur poule.













Par Ange A.