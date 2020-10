OGC Nice : C3, les Aiglons redécollent après Leverkusen

Publié le 30 octobre 2020 à 01:00

L’ OGC Nice a renoué avec la victoire jeudi en Ligue Europa. Les hommes de Patrick Vieira se sont imposés (1-0) contre l’Hapoël Beer Sheva lors de la 2e journée.

Amine Gouiri sauve l’ OGC Nice contre Beer Sheva

Balayé par le Bayer Leverkusen lors de la 1re journée (6-2), l’ OGC Nice devait réagir pour sa deuxième sortie européenne. Opposé à l’Hapoël Beer Sheva jeudi à l’Allianz Rivera, le Gym s’est imposé sur le plus petit des scores. Un but d’Amine Gouiri (22e) a suffi aux Aiglons pour dominer les Israéliens. À noter que toutes les équipes logées dans la poule C comptent le même nombre de points (3) après deux journées. Les Aiglons de Patrick Vieira occupent néanmoins la dernière place suite à la correction reçue à Leverkusen. Lors de la prochaine journée, Nice se déplace sur la pelouse du Slavia Prague. Les Tchèques ont dominé le Bayer (1-0) à domicile.

Patrick Vieira pas emballé par la victoire

Patrick Vieira s’est exprimé sur Twitter après le succès de l’ OGC Nice. Le coach du Gym reste marqué par l’attaque à la Basilique Notre Dame de l’Assomption qui a eu lieu jeudi matin. Trois individus ont perdu la vie dans cette attaque au couteau. « Le football est évidemment secondaire ce soir. Mais il nous tenait à cœur de jouer, et plus encore de gagner pour rendre hommage à Notre Ville, une fois de plus touchée par le drame. Pensées sincères aux victimes, à leurs familles et leurs proches, nous n'oublierons pas », a posté l’entraîneur niçois.













Par Ange A.