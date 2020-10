Stade rennais : La grande inquiétude de Stéphan après Séville

Publié le 30 octobre 2020 à 01:30

Défait par le FC Séville mercredi, le Stade rennais reste marqué par ce revers en Ligue des champions. Julien Stéphan doit notamment composer avec deux nouveaux blessés avant la double confrontation contre Chelsea.

Le Stade rennais affaibli après Séville ?

Nouveau en Ligue des champions cette année, le Stade rennais a goûté à sa première défaite mercredi. Le SRFC s’est incliné (1-0) sur la pelouse du FC Séville. Outre ce revers, Rennes revient de l’Andalousie décimé. Contre les Rojiblancos, Julien Stéphan a notamment perdu deux joueurs sur blessure. Daniele Rugani (cuisse) et Benjamin Bourigeaud (mollet) ont quitté leurs coéquipiers prématurément à Ramon Sanchez Pizjuan. Ils rejoignent Eduardo Camavinga (absent contre Séville) à l’infirmerie. Pour l’entraîneur rennais, ce n’est pas un bon signe. « Ce qui m’inquiète le plus, c’est les blessures qui s’accumulent. Ce sont des blessures musculaires, Dani, Benjamin, Eduardo, c’est musculaire [...] Ça veut dire que les organismes sont déjà fatigués », a confié le coach du club breton.

Le SRFC déjà dos au mur en Ligue des champions ?

Touchés contre le FC Séville, Daniele Rugani et Benjamin Bourigeaud devraient passer des examens complémentaires. Le défenseur central et le milieu de terrain sont incertains pour le prochain match du Stade rennais. Samedi, le SRFC reçoit le Stade brestois pour la 9e journée de Ligue 1. Les Rouge et noir feront leur retour sur la scène européenne mercredi contre Chelsea. La double confrontation à venir contre les Blues s’avère déjà capitale pour les hommes de Julien Stéphan. Ils ne comptent qu’un point après deux journées de Ligue des champions. Après Chelsea, Rennes va retrouver le FK Krasnodar avant d’affronter le FC Séville lors de la dernière journée.













Par Ange A.