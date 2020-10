ASSE : De bonnes nouvelles pour Claude Puel avant Montpellier

Publié le 30 octobre 2020 à 03:00

Dimanche, l’ASSE reçoit le Montpellier Hérault pour la 9e journée de Ligue 1. Entraîneur de Saint-Étienne, Claude Puel peut espérer renouer avec le succès lors de cette rencontre.

Claude Puel peut sourire avant la réception de Montpellier

Après des débuts prometteurs, l’AS Saint-Étienne n’y arrive plus en championnat. L’ASSE reste sur cinq matchs sans victoire en Ligue 1, dont quatre défaites de rang. Dimanche, Saint-Étienne reçoit le Montpellier Hérault pour la 9e journée. Avant cette rencontre, Claude Puel enregistre d’excellentes nouvelles. Absent lors de la dernière défaite à Metz, Harold Moukoudi a repris l’entraînement. Le défenseur camerounais était atteint de la Covid-19. Il pourrait signer son retour contre le MHSC. Outre ce retour, le coach de l’ASSE pourra compter sur Timothée Kolodziejczak. Le défenseur central a purgé ses deux matchs de suspension. Le technicien castrais devrait également compter sur Miguel Trauco et Gabriel Silva (reprise).

Un coup à jouer pour l’ASSE contre le MHSC ?

Dimanche, Claude Puel va affronter un Montpellier affaibli. Son homologue Michel Der Zakarian devra en effet composer avec l’absence de plusieurs titulaires à Geoffroy-Guichard. Sanctionnés par la LFP, Damien Le Tallec, Vitorino Hilton, Arnaud Souquet et Téji Savanier seront suspendus. Une nouvelle qui devrait ravir le coach stéphanois. Surtout que comme Saint-Étienne, le MHSC traverse aussi une mauvaise passe. Le club gardois reste sur quatre matchs sans victoire en championnat. Une série qui pourrait s’étendre si les Verts parviennent à profiter des nombreuses absences côté montpelliérain.













Par Ange A.